Se aventura con Carmen Salinas

Después del gran éxito que logró con Sueño de amor con el cual se despide como productor de telenovelas largas, Juan Osorio producirá junto con la actriz y Gerardo Quiroz, Aventurera y ya lanzó la invitación para las que ya fueron

Se arriesga con Aventurera.

Juan Osorio no para y después del gran éxito que logró con Sueño de amor, el cual tuvo una gran audiencia con el final del domingo pasado, con el que levantó polémica al no terminarla con la clásica boda de los protagonistas, ahora se lanza como productor y director de la mano de Carmen Salinas y Gerardo Quiroz para reponer en este mismo año la obra Aventurera.

“Soy un hombre de retos y en busca de proyectos que me nazcan, por eso puedo ya decir que estoy asociado con Carmen Salinas y Gerardo Quiroz para reponer Aventurera y ya estamos en los últimos detalles que pronto daremos a conocer pero adelanto que será a mas tardar en noviembre cuando estrenemos esta obra en gira y muy probablemente en el Centro Cultural que es propiedad de Quiroz”, dijo.

En exclusiva con REFLECTOR, Osorio dejó entrever que quiere hacer un tipo de reencuentro del primer elencio y por ello ya sostuvo pláticas con las ‘aventureras’ como Edith González, ItatI Cantoral, la misma Niurka, Maribel Guardia y Sabine Moussier, quien recientemente estuvo trabajando con él en la telenovela están en la lista pero se tiene que ser alguien que este dispuesta a sacrificarse.

“A todas las tenemos contempladas pero vamos a esperar quien será ya iniciamos las pláticas con algunas, están entusiasmadas pero si saben que es también un reto pero cualquiera que quiera hacer será increible. De hombres si destaca que Jorge Salinas de inmediato dijo que sí y ahora buscará al galán que puede ser Fernando Colunga, quien ya tuvo la primera plática y lo estará analizando. Ernesto Gómez Cruz también dijo que sí. Ahora nada más falta ajustar esos detalles de los derechos que creo van por buen camino y Carmen Salinas está más que emocionada porque ella pensó que jamás lo volvería a hacer y está muy contenta”, destacó.

CERO BRONCAS

Por otro lado Juan Osorio dijo estar tranquilo y feliz por cómo terminó el proyecto de Sueño de amor en el cual parecía se iba ir sin ningún rasguño o polémica, pero una nota en una revista de chismes no quitó el dedo del renglón y puso cosas que jamás sucedieron y que de Cristian de la Fuente, el de la polémica, solo tiene palabras de agradecimiento.

“Mira, ya se habían tardado, desde que llegó Betty Monroe empezaron a inventar, y le anduvieron buscando cosas pero si lo hicieron es porque tuvimos éxito, siempre hablaban de la historia o de los personajes y esto de Cristian creo que si fue algo muy bajo pero yo me quedo con ese Cristian de la Fuente que siempre llegó temprano a llamados, con ese actor ejemplar que siempre propuso en la historia y que dejó huella, si dijo lo que dijo será ya después de que terminamos la relación pero creo que como es Juan Osorio el de la historia se acostumbraron a los escándalos o al pasado, pero de unos tres proyectos para acá siempre me buscan algo, pero creo que es porque saben que soy un hombre que trabaja y hace las cosas con honestidad”, destacó.

Añadió que se arriesgo con traer a Betty Monroe, al mismo De la Fuente y a mitad del camino a Marjorie de Souza con quien no había trabajado pero que se va agradecido por ella y por aceptar llegar a un barco que estab iniciando.

“Creo que hice un gran equipo y lo pudieron ver, las puertas de la producción estuvieron siempre abiertos y si hubiera problemas el día de la última escena, se hubieran ido todos a sus casas y fue lo contrario se hizo una gran fiesta de despedida y bueno hasta con bebé salimos ahora que nos enteramos que Marjorie está embarazada y de mi villano Julián Gil, o sea si hubiera broncas no hubiera renacido su amor”, comentó.

ESPERA ÓRDENES

Sobre la reestructuración que hace una semana se dio a conocer por REFLECTOR en el sentodo de que ahora Roberto Gómez Fernández y José Alberto Castro serán sus nuevos “patrones”, Osorio destaca que todo cambio es para bien y esperará a que se de esa junta para saber cómos será el replanteamiento de producción.

“Yo me enteré por REFLECTOR de los cambios y al otro día ya me dijeron y estoy esperando a esa junta con todos los productores de aquí de casa para saber las nuevas formas de producir yo estaré al pendiente pero de antemano estoy listo para hacer esa nueva forma de historias, ya lo hice antes, pero bueno ya veré lo que me digan mis nuevos jefes, por lo pronto tengo lo de la obra y lo de la película con El Chapo de Sinaloa que ya está tomando forma”, dijo.

LA HIENA

Pero si se lo piden, Juan Osorio adelantó para REFLECTOR que tiene en el escritorio la historia de La Hiena que hace muchos años hizo Marga López y la cual ya está en plena lectura para rescatarla y modernizarla para que sea el próximo proyecto para televisión.

“Yo ya estoy listo creo que me iré por esa historia en este cambio que quiere la televisora aparte de que es algo que hizo una gran actriz que quise mucho y que me ayudó mucho como es Marga López y ahor quiere homenajearla. Yo no le temo a los cambios y eso creo que lo saben en la empresa y por eso me dejan aquí. Vamos a ver que sale pero de que no descansaré no lo haré”, mencionó.