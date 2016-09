Se dará seguimiento a denuncias en jornada electoral: MAM

Luego de los comicios celebrados este domingo en la capital, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera insistió en que las denuncias que fueron hechas ante la Fepade tendrán seguimiento por parte de las autoridades.

“Esas son tareas de las autoridades que ahora tienen las denuncias y que las investiguen; no podemos presuponer hasta que no tengan ellos cuáles van a iniciar, cuáles no. Tenemos un reporte de aproximadamente de unas 500, hasta ayer la Fepade nos había reportado 400 más o menos, algunas que llegan vía telefónica, otras que no se identifican. Son cifras que hay que depurar todavía”, señaló.

En entrevista, el mandatario capitalino precisó que en esta jornada, tal y como se hizo en la elección de Constituyentes, se hicieron los llamados pertinentes para detener la entrega de problemas sociales con el objeto de no incidir en el resultado.

“Todos los llamados siempre se reiteran, todos los llamados están reiterados permanentemente, subrayó.

En otro tema, desmintió que realice mayores visitas a delegaciones que son de extracción perredista, ya que en diversas ocasiones ha visitado Azcapotzalco, gobernado por Morena.

Por ello precisó que los equipos de las delegaciones son los que hablan de las disponibilidades y eso es lo que se trabaja.