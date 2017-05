Se dejó crecer ordeña

La ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) se dejó crecer y hoy es un problema muy grave, en el que el crimen organizado participa.

Familias completas se asocian para robar el combustible, porque representa ganancias millonarias.

El Ejército y las fuerzas federales combatirán, dice el discurso oficial, a los llamados huachicoleros, vulgares roba combustible, pero expertos ven prácticamente imposible hacerlo, porque son miles de kilómetros de tubería.

Ayer se dictó prisión a nueve detenidos, tras el ataque al Ejército en Palmarito Tochapan, en Cochalac, Puebla, donde murieron cuatro soldados y seis presuntos delincuentes.

-Ni con drones -como se anunció en Querétaro- se conseguirá combatir ese delito, se escuchó en radiopasillo.

Acompañante

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), además de en crisis y agonizante, se pone digno.

Alejandra Barrales Magdaleno aseguró el viernes pasado que el PRD será “decisor” en las elecciones presidenciales de 2018.

O sea, sabe perfectamente que solo no ganará ni una elección de jefe de grupo en la secundaria, por lo que ofrece apoyar a otro partido grande, para que éste, si necesita unos puntitos para asegurar, lo tome.

Luego de que Andrés Manuel López Obrador llamara a una alianza en Coahuila, Nayarit, Veracruz y Estado de México en las elecciones del 4 de junio para sellar la de 2018 y dijera que, de no hacerlo, Morena irá solo, el perredismo reaccionó en automático.

El PRD, devastado por Nueva Izquierda o Los Chuchos, no sólo ha sufrido una desbandada hacia Morena, sino que ha perdido a sus fieles y leales seguidores.

Aquellos que votaron por Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 con el Frente Democrático Nacional (FDN) y que lo hicieron por su derivación, el PRD, hasta 2012, hoy se han ido, incluido Cárdenas.

Por cierto, la candidata de Morena en Edomex, Delfina Gómez, recibió de nuevo el apoyo de López Obrador y del dirigente en la CDMX, Martí Batres.

En Naucalpan, el tabasqueño reconoció el liderazgo de Batres, porque, dijo, lo ha convertido en la primera fuerza.

Cultura, prioridad

Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), asegura que uno de los principales objetivos del gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido consolidar las instituciones culturales del Estado mexicano.

-Prueba de ello es la creación de la Secretaría de Cultura y la aprobación de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, que redundará en una mejor convivencia y mayor armonía de los mexicanos, dice.

Lo afronta

El que demostró entereza es Rodolfo Ríos Garza.

El procurador general de Justicia de la Ciudad de México dio la cara de inmediato, tras los tuits en los que se criminalizaba a Lesvy Berlín Osorio, quien apareció muerta en una caseta telefónica de Ciudad Universitaria.

A diferencia de los políticos que, cuando se equivocan, se esconden, huyen o avientan a alguien, el procurador capitalino enfrentó el caso.

Y es que de la cuenta @PGJDF_CDMX salieron tuits que desataron una ola de críticas por, decían, criminalizar a la víctima.

Ríos Garza, lejos de esconderse, enfrentó a la opinión pública y ordenó retirarlos.

Mediante la cuenta @rodolforiosg, reconoció que eran inapropiados, aceptó el error e instruyó bajarlos.

Ríos Garza ha sido disciplinado con Miguel Angel Mancera, mandatario capitalino, y ha solucionado casos clave.

La procu capitalina aplicó de inmediato el protocolo de feminicidio y la orden es dar con el o los responsables.

El equipo de comunicación social recibirá cursos para manejar ese tipo de casos y evitar criminalizar a una víctima de cualquier delito.

Se suma

Marco Antonio Rodríguez Hurtado Tony, se sumó a la campaña de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN en el Edomex.

El ex presidente municipal de Tlalnepantla, ex diputado local y ex director general del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático (IEECC) mexiquense asegura que aportará su experiencia para conseguir el cambio.

Raíces

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el libro de cuentos infantiles Entre Canas, Arrugas y Amor. Hacia una cultura de derechos humanos (Ichil sak tso´otselo´ob jo´ol o ots´o´ob yéetel yaakunaj. Biin tak jump´éel Miaatsil ti´tojbe´enil kuxtal), de Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora general.

En el marco del Día de la Niñez, el libro en maya, con diez cuentos que buscan motivar a los niños hacia una cultura de respeto por los derechos humanos, fue presentado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, Harley Sosa Guillén.

El objetivo es preservar las lenguas indígenas.

Atoran a Tarín

Jesús Zambrano, vicecoordinador de los diputados del PRD, calificó de buena noticia la detención de Antonio Tarín, diputado suplente y ex colaborador de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, atorado en la Ciudad de México.

“Buena noticia la detención de Antonio Tarín por corrupción. Es el suplente del diputado muerto en marzo, Carlos Hermosillo, y que el PRI protegía .

El PRD se opuso a que tomara protesta como diputado federal para evitar que quedara bajo la protección del fuero”.

Ahora falta desaforar al diputado de Veracruz, Tarek Abdalá, amigo y cómplice del ex gobernador, Javier Duarte de Ochoa, dijo.

