Se divide Hollywood por Donald Trump

Por un lado, 21 famosos se unen y rebelan para dedicarle Sobreviviré (I will survive); por otro, gente como Nicole Kidman pide apoyo para el próximo presidente de Estados Unidos a pesar del descontento y Alec Baldwin lo seguirá imitando

LOS ANGELES.- Lo que parecia un dicurso simple se convirtió en una rebelión Hollywood para estar en contra de Donald Trump ya que Meryl Streep no es la única actriz molesta con la elección del nuevo presidente de Estados Unidos. Tras su emocionante y aplaudido discurso en la pasada gala de los Globos de Oro, ahora un grupo de actores y actrices los que han lanzado su propio dardo contra el republicano.

Y todo gracias al popular tema de Gloria Gaynor I will survive, todo un himno contra el dolor, la pena y el abandono.

Esta mítica canción ha servido de excusa para que 21 intérpretes conocidos se hayan propuesto realizar su propia versión de este clásico ante una cámara comandados por la revista W Magazine. I will survive, que ha sonado en multitud de fiestas y karaokes, contiene un potente mensaje: “Al principio tenía miedo, estaba petrificada. Pensaba que no podría vivir sin ti a mi lado. Pero luego pasé muchas noches pensando en todo lo malo que me hiciste, y me hice más fuerte, y aprendí a vivir sola”. Pero al final, I will survive: sobreviviré.

Esta canción de Gloria Gaynor es considerada un himno contra el dolor, la pena y el abandono.Es por eso que los famosos que apoyaron a Hillary Clinton y aún no pueden creer que Trump sea su próximo presidente -a partir del 20 de este mes y por los próximos 4 años-

“Mientras que esta canción ha sido interpretada durante mucho tiempo a través de una consciente lente social, este el tipo de himno que necesitamos más que nunca para decidir sobre nosotros. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia, sobreviviré”, explicaron en la revista.

Así Hollywood se sigue rebelando contra la Presidencia de Donald Trump, donde los 21 famosos, encabezados por Emma Stone, Natalie Portman, Matthew McConaughey, Andrew Garfield, Felicity Jones, Dakota Fanning, Amy Adams, Chris Pine, Hailee Steinfeld, Taraji P. Henson, Michelle Williams, Greta Gerwig y Mahershala Ali y cada uno a su manera, cantando, bailando o incluso solo recitando las estrofas de la rola expresan como dice el tema, “no se dejarán caer”.

Anya Taylor-Joy, Alden Ehrenreich, Joel Edgerton, Hailee Steinfield, Greta Gerwig, Michael Shannon, Taraji P. Henson, Dev Patel, Ruth Negga, Mahershala Ali, Lucas Hedges y Naomi Harris también se unieron al video.

“Muchos de los miembros (de Hollywood) eran abiertos partidiarios de Hillary Clinton el año pasado -y un par de ellos terminaron en los confines poco amistosos de la cuenta de Twitter de Donald Trump”, agrega.

Bien enfáticos contra Trump se expresaron los veteranos Meryl Streep y Robert De Niro. De hecho De Niro respaldó enfáticamente a Streep -con quien realizó tres películas- mediante una carta abierta que tomó estado público este jueves.

Todavía resuenan los ecos de las fuertes palabras de la actriz contra la xenofobia de Trump en la reciente entrega de los Globos de Oro.

“Lo que dijiste fue genial. Se necesitaba que alguien lo dijera y vos lo dijiste de una manera muy bonita. Siento mucho respeto hacia vos por el discurso que hiciste mientras el mundo estaba celebrando tus logros. Comparto tu indignación”, afirmó De Niro en elogio a Streep. “Todo tiene un límite. Vos, con tu elegancia e inteligencia, sos esa voz potente que inspira a otros a hablar. Y sus voces serán también escuchadas. Porque es importante que todos hablemos alto”, completó el actor.

KIDMAN LO APOYA

A diferencia de otras estrellas de Hollywood, Nicole Kidman invitó a enrolarse detrás del presidente electo y a respaldarlo.

“Yo solo digo que ya fue elegido, y nosotros como país debemos apoyar a quien quiera que se convierta en presidente, porque eso es en lo que se basa un país”, sentenció la diva, nacida en Hawai y con nacionalidad australiana y estadounidense.

Las declaraciones de Kidman -a la BBC de Londres- se producen en medio de la gira promocional que está haciendo para presentar la película “Lion”. “Soy muy reticente a comentar temas políticos. No lo hago ni cuando se trata de Australia, ni de Estados Unidos”, añadió.

Aunque aseguró que aceptó hacer un comentario del tema porque las elecciones ya terminaron. “Haya sido como haya sido, ya pasó, él está y será el presidente”, puntualizó la exesposa de Tom Cruise en relación a Trump.

LO SEGUIRÁ IMITANDO

Por su parte Alec Baldwin está pensando en continuar con su imitación del presidente electo Donald Trump y realizarla en otros sitios, más allá del programa de NBC “Saturday Night Live”, donde lo viene interpretando desde hace más de un año, a pesar de las constantes quejas del empresario neoyorquino.

El actor de 58 años confirmó a ABC News que “está en negociaciones” para realizar su imitación del 45 presidente estadounidense en otros sitios, y aclaró que seguirá haciéndolo en el popular programa que sale al aire todos los sábados por la noche desde Nueva York.

Baldwin, ganador de dos premios Emmy y tres Globos de Oro, aclaró además que “no busca influenciar la opinión política de nadie”, aunque confesó que interpretar a Trump es “una de las cosas más divertidas” que hizo en su vida.

Trump se quejó en varias ocasiones a través de Twitter por las interpretaciones de Baldwi. El mes pasado escribió que “la personificación de Baldwin no podía ser peor”.

Por otro lado, Baldwin -que además conduce el programa “Match Game” en ABC-, anunció que volverá a interpretar a Trump en Saturday Night Live el sábado 21 de enero, es decir, un día después de la asunción del magnate como nuevo Comandante en Jefe de la Nación, de acuerdo a lo que anuncia la agencia ANSA.

“Vamos a hacer la interpretación el día después de la inauguración, en SNL”, confirmó el actor a Extra. “Todas estas cosas de comedia que hacemos en SNL, Trump ha estado siendo nuestro principal guionista; Trump simplemente nos los entrega en bandeja todos los días”.

Baldwin realizó con éxito su debut como imitador del ex conductor de “Celebrity Apprentice” en octubre pasado, cuando SNL realizó una parodia del primer debate presidencial entre Trump y Hillary Clinton. Mientras que Clinton opinó que fue “perfecto”, Trump consideró la imitación como “mezquina”, y mantuvo un intercambio de opiniones con Baldwin vía Twitter.

“Los guiones son terribles. Quiero decir, me gusta Alec, pero su imitación de mi es realmente mezquina y no muy buena”, aseveró Trump en una entrevista con Today en diciembre pasado. “El me gusta, me parece buen actor, pero no creo que su imitación de mi realmente logre hacerla bien”, continuó Trump.

“Realmente no me gusta”.