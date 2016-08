Se emociona con reconocimiento

Diana Bracho recibe Cabrito de Cristal en Festival de Cine Monterrey, se dice agradecida y contenta por el homenaje

Monterrey.- La primera actriz Diana Bracho recibió el Cabrito de Cristal que otorga el Festival Internacional de Cine (FIC) Monterrey 2016, en reconocimiento a su trayectoria artística en la cinematografía mexicana.

Durante la ceremonia celebrada la noche de este jueves en el Aula Magna del Centro Cultural Universitario del Colegio Civil, la artista recibió la máxima presea del FIC Monterrey de manos del secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Celso José Garza Acuña.

Bracho se dijo agradecida y contenta por el reconocimiento, a la vez orgullosa de recogerlo en un recinto universitario, porque éste es “el alma de nuestros pueblos”.

“De pronto llega una llamada que dice: ‘Te vamos a hacer un homenaje’, qué sorpresa, qué regalo, qué maravilla, sobre todo porque es algo inesperado, es algo que me llena de alegría”, mencionó.

Diana Bracho, quien creció rodeada de cine gracias a su padre, el cineasta Julio Bracho, pudo familiarizarse con personalidades del mundo artístico desde que era niña.

“Yo crecí viendo cine, conociendo a las personas que hacen cine con mi papá, fue mi atmósfera natural (…) nunca pensé que eran personalidades famosas”, declaró.

De la misma manera, la homenajeada señaló que el cine es un ente vivo, que con el paso del tiempo va cambiando, y los actores y demás personas involucradas tienen que adaptarse a los cambios.

“El cine, siempre digo, es un ser vivo, que se mueve, que respira, que avanza, que retrocede, que crece, que disminuye, lo veo como un proceso que no se detiene, lo maravilloso es adecuarse a las nuevas formas”, expresó.

La actriz, quien declaró que no le teme a la vejez pues “nunca he trabajado de bonita”, consideró que uno de los cambios más significativos que ha sufrido el cine es que se ha dado más libertad a los actores al momento de interpretar a sus personajes, lo cual es algo positivo, ya que para que continúe vivo tiene que reinventarse.

“Ahorita el cine es muy libre, es fantástico porque la cámara te va siguiendo… hay una manera más libre de trabajar. A mí me encanta hacer cosas diferentes y nuevas, el cine es un ser vivo, hay que conservarlo así”, manifestó.

Refirió que al momento de elegir a sus personajes pone especial atención al guión, ya que es lo más importante para hacer una buena película.

Asimismo, dijo, trata de que el personaje que vaya a interpretar sea muy distinto a ella, “soy muy rigurosa en cuanto al guión, porque para hacer una película me tengo que enamorar de la historia, me tengo que enamorar del personaje, entre más diferente sea de mí, me gusta más”.

Destacó que para que sus personajes sean genuinos, confía mucho en su imaginación, que constantemente está nutriendo de música, pintura y arte en general, ya que esto llena de vida a sus papeles.

“Esto de la imaginación tiene que ver con las imágenes, el arma más importante de un actor es la imaginación, crear imágenes, darles vida y hacer que el público vea esas imágenes, porque si no tienes imágenes resultan personajes estereotipados y acartonados”, puntualizó. (Notimex)