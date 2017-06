Se hará todo lo posible por Línea 7 del Metrobús: MAM

El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, advirtió que pese a la resolución de un juez que dicta la suspensión de la construcción de la Línea 7 del Metrobús, seguirá trabajando en beneficio de los ciudadanos pues aunque es respetuoso de las instituciones, todo tiene un límite.

“Lo vamos a seguir haciendo, soy respetuoso de las instituciones pero todo tiene un límite, entonces vamos a ir de la mano a este litigio pero si tengo que mover algo, si tengo que quitar algo para beneficio de la gente, no me importa que nos amenacen con que nos van a denunciar que violamos suspensiones, yo tengo que ver por el beneficio de la gente, además lo voy a hacer yo, el que lo va a ser, soy yo”, dijo.

Al encabezar el evento Ciudad de la Salud Día Mundial del Cáncer de Próstata, el mandatario capitalino resaltó que independientemente de si él concluye la obra o no, lo importante es que la gente sepa que están ocupados y preocupados en culminarla.

“Ya vimos lo que significa Metrobús, ya lo vimos, primero entra uno como a todo lo nuevo con cierto recelo y dice: “¿Cómo funcionará este sistema de movilidad?”, pero ya lo vieron, ya lo probaron, ya la gente hoy lo disfruta y ya tenemos los comentarios positivos”, indicó.

Subrayó que se entregarán todos los argumentos jurídicos que manifiesten que la administración local tiene la razón.

Por su parte, el Consejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados Covarrubias, aseguró que no agotarán el plazo máximo de 10 días que se establecen para interponer el recurso de revisión, por lo que se espera que sea hoy cuando éste sea presentado ante un Tribunal Colegiado que analice los elementos de la suspensión definitiva para conocer los alcances de la sentencia.

“Toda la argumentación jurídica está basada en pruebas que son muy claras por los oficios que tenemos de la autoridad federal, porque la inquietud del juzgador se basa, esencialmente, en la protección a las áreas verdes del Bosque de Chapultepec, a que no se afecte la estructura urbana de Paseo de la Reforma, a que no se afecten los monumentos ni vestigios con valor histórico, cultural o artístico y esto no está dentro del trazo del propio proyecto de la Línea 7, no se interioriza al Bosque de Chapultepec; no se afecta ni se modifica la ubicación de monumentos históricos o artísticos y eso nos permite también tener la certeza de que se cumple, en todo momento, con los permisos también que tienen que darnos las autoridades federales”, señaló.

Insistió en que la resolución del juez no es definitiva hasta en tanto no se tengan todos los elementos probatorios para tomar una decisión final.