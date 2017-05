Se llenará de grandes estrellas

Inicia la nueva temporada de Cabaret Lunario con shows de Angélica María, Mauricio Herrera, Jorge Muñiz y Guadalupe Pineda

Nuevamente y con más opciones para el público llega Cabaret Lunario, concepto que ha contribuido a revitalizar el entretenimiento nocturno en la Ciudad de México. En esta ocasión, presentará a figuras de gran renombre como Angélica María, Mauricio Herrera, Jorge Muñiz y Guadalupe Pineda.

Durante los viernes y sábados de mayo, estos artistas llegarán con su talento al foro alterno del Auditorio Nacional, que estrenará la nueva temporada de este ciclo el próximo viernes 12 de mayo.

“Para mí es muy emocionante presentar esta tercera temporada, a la cual considero la más importante porque ha logrado convocar artistas muy fuertes: Jorge Muñiz, Angélica María, Mauricio Herrera y Guadalupe Pineda”, afirmó hoy el productor Sergio Gabriel, en la conferencia de prensa donde dio a conocer los detalles de la nueva etapa de Cabaret Lunario, acompañado de parte del elenco.

La primera edición de Cabaret Lunario se llevó a cabo en 2016 y, tras el éxito que tuvo el ciclo, que recupera la tradición de las noches de cabaret en la Ciudad de México, se volvió a realizar en enero de este año, mes en el que contó con las voces de Dulce, María del Sol, Rocío Banquells y Jorge Muñiz, además del talento del primer actor y comediante Mauricio Herrera.

Ahora, en esta tercera temporada, Jorge Muñiz y Mauricio Herrera volverán al escenario del foro alterno del Auditorio Nacional, y junto con Angélica María y Guadalupe Pineda revivirán la magia de los espectáculos nocturnos e íntimos, en los que la gente no sólo podrá tomar una copa, sino también tendrá la posibilidad de tener una gran cercanía con su artista preferido.

“Para esta nueva temporada, los boletos de las primeras funciones están prácticamente agotados.Tuvimos que abrir nuevas fechas de todos, porque la gente ha aceptado este concepto al ver a estas instituciones de la música. Este formato tiene mucha magia y para estos artistas no existen los lugares pequeños, porque ellos saben manejar cualquier escenario y las personas los quieren ver”, agregó el productor..

Para Angélica María y Guadalupe Pineda, quienes se presentarán por primera vez en Cabaret Lunario, esta es una oportunidad diferente de encontrarse con su público, en un formato que las pone en contacto más directo con él.

Con 54 años de carrera, Angélica María, quien vivió la gran época del cabaret, opinó que este concepto es una oportunidad de retornar a esos tiempos maravillosos: “Estabas más en contacto con el público, podías platicar con ellos, verlos a los ojos.Lamentablemente fue algo que se perdió en nuestro país. En este show, a comparación del Auditorio Nacional, sí podemos estar en contacto con el público, darles la mano, saludarlos, darles un beso. Qué bueno que el Lunario entendió este concepto y lo está haciendo”.

Guadalupe Pineda dijo que es maravilloso abrir espacio a estos espectáculos nocturnos: “El Lunario ofrece toda la seguridad, es un lugar muy bonito y accesible, y este concepto de públicos pequeños, más compactos, es muy atractivo. Es una gran oportunidad”.

Por esa razón hará un espectáculo muy especial, que nunca ha presentado a lo largo de sus 43 años de carrera: “Estoy haciendo un repertorio con lo esencial de Guadalupe Pineda, pero también incluiré canciones que nunca me han oído cantar, temas nuevos que no he grabado y otras sorpresas que estaré presentando”.

En cuanto al comediante Mauricio Herrera, quien repite en Cabaret Lunario y se presenta antes de Angélica María y Lupita Pineda, ha sido interesante insertarse en este ciclo: “Estamos abriendo a las siete de la noche, un horario extraño para el cabaret, pero muy cómodo para la gente que no se quiere desvelar o desea ver después a Angélica o a Lupita. Empezamos con cinco fechas y ahorita ya tenemos dos más”.

En esta ocasión, el actor y cantante interpretará una gran variedad de su repertorio, que abarcará desde sus inicios hasta ahora: “Tengo muchas ganas de hacerlos reír, de estar en el Lunario, gozar al público y felicitar a las madres y las abuelas. Presentaré mi espectáculo Concierto, con cierto miedo, que ya tiene más de 2500 representaciones en 60 años de carrera.

Así al prestigio del Lunario, considerado uno de los foros más emblemáticos de la vida nocturna en la capital del país, se conjugará con el talento de estos artistas que, como siempre, ofrecerán un espectáculo de primer nivel.