Se lleva las palomas

La serie Stranger Things se consagra como la mejor dentro de las nuevas nominaciones de los MTV Movie & TV Awards donde Emma Watson se llevó mejor actriz por La Bella y La Bestia

LOS ANGELES.- Se llevaron a cabo los MTV Movie & TV Awards, en donde se incluyó en sus categorías a lo más destacado de la televisión, donde se dio la consagración de Stranger Things como la Serie de TV del año.

La gala se realizó en el Shrine Auditorium de Los Ángeles y la conducción estuvo a cargo de Adam DeVine, comediante del programa “Mike & Dave Need Wedding Dates”.

Además de la entrega de premios, la ceremonia tuvo como momentos más comentados el encuentro de los elencos de “13 Reasons Why” y “Stranger Things” (los primeros le entregaron el trofeo más importante de la noche a los segundos).

Así mismo, hubo varias presentaciones musicales que llamaron la atención como el debut en vivo de Camila Cabello, J Balvin y Pitbull con el tema “Hey Ma”.

El premio a la mejor actuación en cine es para Emma Watson por La Bella y La Bestia, “para mí, indica que esto se trata de ponerte en lugar de otra persona” Emma se mostró sensible al recibir le reconocimiento además agregó la mirada social que aporta la película “Estoy orgullosa de esta película que celebra la inclusión”.

El elenco de “Rápidos y furiosos” fue reconocido con el premio Generación, que distingue su influencia en la cultura popular.

Stranger Things recibió la premiación al mejor show de televisión del año, al escenario subieron los niños protagonistas de la serie, vale la pena resaltar que el programa es parte de la oferta de Netflix y que rompe el paradigma de cómo deberían ser las producciones y la forma de ver televisión en el futuro.

La categoría más esperada y la más reconocida en el campo del cine, fue la premiación a la película del año ganada por La Bella y la Bestia, antes de anunciar el premio las presentadoras hicieron una broma en revelar que La la land había sido la ganadora como lo hicieron en su momento en los Oscares.

El ganador del Premio al mejor anfitrión de programa de televisión estadounidense se lo llevó Trevor Noah del The Saily Show, resaltó su agradecimiento al presidente Donald Trump por la comedia.

Una de las categorías más sensibles en la premiación es el galardón a la mejor escena arranca lágrimas, para ello lo recibieron los actores Milo Ventimiglia y Lonnie Chavis de la serie This is Us

Daniel Kaluuya se posiciona como una de las figuras promesa al recibir el Premio a Próxima Generación, por su trabajo en la película de terror Huye (Get Out)

Vin Diesel en compañia de Jordana Brewter, Michelle Rodríguez y Tyresee Gibson fue reconocido con el Premio Generación por la trayectoria de la saga de Rápidos y Furiosos, en su agradecimiento dijo que nada sería posible sin los que considera su familia, finalizó con un “Paul (Walker) te queremos”

El ritmo latino emergió a través de una presentación en inglés con J Balvin, Pitbull y Camila Cabello

Taraji P. Henson se llevó el Premio Contra el Sistema en la película Talentos Ocultos (Hidden Figures) y en su discurso no dejó la oportunidad de hacer una denuncia sobre los rasgos que puedan separar a las personas en un entorno conflictivo, “odio que separen las cosas entre negros y blancos”.

Porque los besos también se premian, los actores Ashton Sanders y Jharrel Jerome se llevarón las palomitas “al mejor beso” y agregaron que la escena “representa mucho más que un beso… es para los que se sienten diferente a los demás”.

El mejor dúo para MTV fue el de la película Logan donde actuaron Hugh Jackman (Logan) y Daphne Keen (Laura / x 23) que durante el discurso que iniciaba Jackman le arrebató el micrófono mientras agradecía a MTV y a su mamá.

Jane Ives en su personaje de “eleven” en Stranger Things se llevó el premio a la mejor actriz de show televisivo quien lució un vestido futurista y con un look completamente diferente “quiero continuar con el resto de mi carrera, no quiero que se termine esto”, concluyó en su discurso.

LISTA DE GANADORES

Serie de TV del año: Stranger Things

Película del año: La Bella y La Bestia

Mejor actor en una película: Emma Watson, La Bella y la Bestia.

Mejor actor en show de TV: Millie Bobby Brown — Stranger Things

Mejor dúo: Hugh Jackman & Dafne Keen — Logan

Mejor beso: Ashton Sanders & Jharrel Jerome — Moonlight

Mejor lucha contra el sistema: Hidden Figures

Próxima generación: Daniel Kaluuya (Get Out)

Los que más lágrimas arrancaron: This Is Us — Jack y Randall en escena de karate

Mejor conductor de TV: Trevor Noah — The Daily Show