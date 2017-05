Chris Cornell, vocalista de Soundgarden y Audioslave fue encontrado muerto después de un concierto en Detroit, Michigan y se confirmó suicidio en el baño; gran consternación en el mundo de la música y el rock

DETROIT.- Chris Cornell, vocalista de la banda Soundgarden, se quitó la vida ahorcándose, dijo la oficina del forense del condado de Wayne, en la ciudad estadounidense de Detroit.

Cornell, de 52 años, fue hallado muerto en el baño de su habitación de un hotel en Detroit el miércoles por la noche tras realizar un concierto en la ciudad con la banda de grunge, había informado anteriormente la policía.

“La causa de la muerte fue determinada como ahorcamiento por suicidio. No se ha terminado un reporte completo de la autopsia”, dijo la oficina del médico forense en un comunicado tras una autopsia inicial.

El publicista de Cornell, Brian Bumbery, dijo anteriormente que la muerte del cantante fue “repentina e inesperada”.

El portavoz de la policía de Detroit, Dan Donakowski, dijo que oficiales fueron llamados al hotel donde se alojaba Cornell alrededor de la medianoche por un amigo del músico y hallaron al artista “yaciendo en su baño, sin reacción, muerto”.

Soundgarden fue una de las bandas líderes del movimiento “grunge” en las décadas de 1980 y 1990, con álbumes como Badmotorfinger, considerado uno de los más importantes de la década, y Superunknown, ganador de dos Grammy después de alcanzar la cima de las listas musicales. El grupo estaba de gira por Estados Unidos desde abril.

Cornell se había referido abiertamente a sus problemas con las drogas cuando era adolescente y luego con el alcohol. Pero en 2007 dijo que estaba sobrio desde que entró a rehabilitación en 2002. También habló sobre períodos de depresión y agorafobia.

CONSTERNACION

El cantante y guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, fue uno de los artistas en rendir homenaje en Twitter a Cornell diciendo: “Increíblemente talentoso. Increíblemente joven. Increíblemente echado de menos”. El cantante de Kiss Paul Stanley dijo que estaba “conmocionado al enterarse de la muerte de Chris Cornell” y el guitarrista de Aerosmith, Joe Perry, dijo que era “una triste pérdida de un gran talento para el mundo”.

Christopher John Boyle, más conocido como Chris Cornell, fue un guitarrista y cantautor estadounidense que adquirió fama por ser el vocalista de Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog. Comenzó su carrera como baterista, antes de convertirse en guitarrista y cantante.

Según la revista Hit Parade ocupa el puesto número 4 de las mejores voces de la historia del heavy metal, hard rock. En una encuesta del sitio web de la revista Rolling Stone, lo sitúa en el puesto número 9 de los mejores cantantes de la historia, y según Planet rock ocupa el puesto número 22 de lista de las 40 mejores voces del rock.

Chris Cornell nació en Seattle, Washington, lugar donde vivió durante su infancia. Sus padres son Ed Boyle (farmacéutico) y Karen Cornell (contable). Ambos padres y sus cinco hermanos son de religión católica irlandesa. A los 7 años comenzó a tomar clases de piano, interesándose en Lynyrd Skynyrd, The Beatles y Alice Cooper. Alrededor de los catorce años, sus padres se divorciaron y junto con sus hermanos tomó el apellido de soltera de su madre, Cornell.

A raíz del divorcio de sus padres, Chris sufrió un caso grave de depresión durante su adolescencia, debido al cual sólo salía de su casa en raras ocasiones. Llegando al extremo de no salir durante un año completo, tiempo en el cual abandonó el piano y se dedicó a tocar la batería y la guitarra.

Esta elección vino acompañada del abandono del instituto, comenzando a trabajar como ayudante de cocina.

La primera banda de Chris, fue llamada The Jones Street Band y hacía covers de Rush, AC/DC, Sex Pistols y The Ramones. En esta banda Cornell ejercía las labores de cantante.

Así pasó el tiempo hasta que en 1982 Chris se mudó de su casa y se unió a una banda llamada The Shemps, que había sido fundada por Matt Dentino, compañero de Kim Thayil. Pasado un tiempo, Cornell se mudó con el bajista de la banda, Hiro Yamamoto. En 1984, luego de la separación de la banda, Chris y Hiro le propusieron a Kim crear una nueva banda. Esta nueva agrupación fue bautizada Soundgarden, con Hiro en el bajo, Kim en la guitarra y Chris en la batería y voz.

SOUNDGARDEN

Junto con Red Hot Chili Peppers, Nirvana, Pearl Jam, y Alice in Chains, Soundgarden es considerada una de las mayores bandas de principios de los años 90, además de ser una de las más oscuras, como AIC. Cuando se descubrió el movimiento grunge de Seattle, estas bandas salieron a la luz internacional de inmediato, alcanzando el nombre de “bandas precursoras del movimiento Grunge”.

La historia de Soundgarden comienza en Illinois. Tras graduarse en secundaria, Kim Thayil y el bajista Hiro Yamamoto, junto con el futuro fundador de Sub Pop, Bruce Pavitt, se mudaron a Olympia, Washington, donde pretendían asistir a la universidad de Evergreen. La creciente escena musical los atrajo hacia Seattle, donde Yamamoto compartió vivienda y comenzó a tocar con un baterista llamado Chris Cornell. Thayil se unió al dúo en 1984, y los tres músicos se llamaron a sí mismos Soundgarden, en alusión a una escultura eólica tubular del parque Magnuson, en Seattle, que hace sonidos cuando el viento sopla a través de ella.

Scott Sundquist se les unió como baterista un año después, poniendo a Cornell al frente de la banda como cantante. Sundquist grabó junto con el grupo las canciones que aparecerían en el disco recopilatorio “Deep Six”, pero en 1986 abandonó la formación para buscarse un trabajo estable y fue reemplazado por Matt Cameron, quien fuera parte de Skin Yard anteriormente.

Una vez conformado, el grupo grabó “Screaming Life”(1987) que traía el single “Hunted Down”. Un año después saldría su segundo EP, “Fopp”(1988). A partir de estos dos trabajos, algunos de los grandes sellos se comienzan a interesar por la banda. Bruce Pavitt sería el productor de ambos discos.

Chris Cornell también fue frontman de Audioslave,5 banda aclamada por la crítica formada por tres de los exmiembros de Rage Against The Machine, Tom Morello, Tim Commerford y Brad Wilk. Este grupo comenzó como una idea de Rick Rubin, productor que ya había trabajado con

SOUNDGARDEN

Un día, Cornell recibió la visita de Tom Morello junto con Rubin, para plantear la idea de un grupo, a lo cual accedió pidiendo cambiar el nombre. Siempre se habló de la mega-banda, en la cual se reemplazaría a Zack de la Rocha, motivo por el cual Chris pidió el cambio de nombre y no se llamarían más Rage Against The Machine y pasaron a ser Civilian, aunque en un comienzo también serían llamados Cochise, por el nombre de su primer single, en homenaje al célebre cacique norteamericano.

En mayo de 2005 ofrecieron un histórico show en La Habana, Cuba, en la que fue las primeras aperturas en la Isla hacia un show de una banda de rock norteamericano.

Cornell, participó en la grabación de tres discos, entre ellos Audioslave, disco homónimo que tuvo gran éxito en los rankings de la música con temas como Cochise y Like a Stone, sencillos promocionales que dieron la vuelta al mundo. Pronto sería el momento de Out of Exile que traía temas tan suaves como Doesn´t Remind Me y otros repletos de poder como Your Time Has Come y abriendo paso a las baladas rockeras de años anteriores como por ejemplo Be Yourself.

Revelations sería su último disco, lanzado el 5 de septiembre de 2006, cuyos temas promocionales fueron Original Fire y Revelations.

Aunque la noticia era sabida desde antes, el 15 de febrero de 2007, Chris Cornell anunció públicamente que dejaba la banda por diferencias personales y musicales irreconciliables entre sus miembros.

En su despedida, les deseó lo mejor a los otros tres miembros restantes del grupo.