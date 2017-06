Se renueva de pies a cabeza

Yuri regresa con su Primera Fila, una producción que considera la mejor de su carrera porque logró reversionar sus grandes éxitos, cantar con gente joven y sentir una resurrección para mantenerse como un gran ejemplo

Cuando a Yuri le propusieron grabar una producción inédita o el concepto de Primera Fila, ella no lo pensó dos veces y comenzó a gestar la producción de lo segundo ya que quería hacerse un homenaje a ella y esas grandes canciones que la encumbraron como una de las grandes interpretes de la música mexicana en el mundo del pop y la balada romántica.

Fue así que hace cinco meses atrás comenzaron las juntas previas de cómo lo quería hacer, quiénes estarían y lo más difícil, las canciones que estarían en esta producción.

“Este disco me ha costado lágrimas, enojos, desveladas, peleas con mi marido, reproches de mi hija y muchas cosas que hoy estoy cuidando mucho, pero que era necesario dejarlas si quería hacer el disco que yo buscaba y necesitaba. Afortunadamente parece que lo logré y ahora aquí esta el resultado de tanto sacrificio”.

NO SE LAS APRENDIÓ

En exclusiva con REFLECTOR, Yuri se confiesa que para lograr lo que hoy ya se puede disponer en forma física y digital como lo es el Primera Fila, no fue nada fácil y es que tenía que mantener la esencia de lo que es este concepto, donde el reto es recrear de una manera muy íntima como si fuera una bohemia entre los amigos y por eso lo dividió en tres actos como las obras.

“Siento que con este disco verán a la Yuri de siempre, la que han estado en las buenas y en las malas más de 30 años de carrera, apenas ayer. Pero verán también a esa Yuri renovada con nuevos bríos con sonidos latinos actuales en las canciones inéditas y en algunas reversiones y donde me verán en una plena resurrección, porque así me siento renovada pero con la esencia de mis principio. Lo complicado fue quitarme el chip de las canciones que ya tenían un tono muy definido en cuanto cómo las cantaba, el tono, la ejecución y aquí fue de plano empezarla desde cero. Debo confesarte que muchas canciones las tuvimos que repetir porque se me olvidaron, otras de plano no me las aprendí rápido, es que antes entraba a cantar con un conteo y ahora fue después y eso destantea, no te creas, pero bueno afortunadamente salieron les estoy poniendo ese toque para ahora mi show y en eso también checaran a otra Yuri, pero si creo que me reencontré con mi esencia”; destaca.

La güera consentida es sobre el escenario garantía de un show espectacular, emotivo, brillante. Su calidad es incuestionable y como prueba de ello es el Primera Fila, en donde se disfrutará con sus más grandes éxitos y cuatro temas inéditos que fueron grabados en un momento místico e irrepetible en los Estudios Churubusco.

El sencillo con el que sale a la radio es Detrás de mi ventana, una de las melodías que tiene ese toque diferente y que sin lugar a dudas le dio mucho con todo y la polémica que en su momento tuvo.

“Es una canción que es un clásico de mi carrera y mis temas. El que la haya elegido para mi Primera Fila con estos nuevos arreglos me encanta, pues siempre me gusta reinventarme. Este es un tema que ha venido de generación en generación, al igual que otras de mis canciones como La maldita primavera. Esto me llena de orgullo, pues las nuevas generaciones de cantantes la interpretan y lo hacen muy bien. Se trata de una canción de un gran amigo y cantautor, Ricardo Arjona. Su concepción deriva de una historia que él me contó y yo tuve el privilegio de cantar esta balada tan fuerte; me siento agradecida por ello. Por eso nos lanzamos salir con esa letra”.

SE DEJA PRODUCIR

El concepto de Primera Fila se grabó en una atmósfera íntima en la que el público y el artista están más cerca que nunca; sin embargo, cuenta con una majestuosa producción, sonido, iluminación y ambientación que resalta la imponente presencia escénica de la intérprete jarocha, quien se involucró en cada detalle del concepto de esta maravillosa propuesta visual en la que comparte escenario con artistas de la talla de Carlos Rivera, Pandora, Mijares, Mattisse y Carlos Vives, con quien hace el dueto de la canción de Juan Gabriel, No tengo dinero.

“Son unos invitadazos de los cuales aprendí mucho. Con las Pandora me dejé producir ese dueto que tenemos es magistral ya que fue Fernanda quien dijo quién entraba en que letra, momento, el tono, los coros fueron cinco maravillosas semanas en las que cotorreamos, chismeamos, lloramos, echamos chal, algo maravilloso. De Mijares, qué te puedo decir más que es mi gran amigo. Fue el primero que grabó y aunque es la tercera del disco, tuvimos que pasarlo primero, pues porque está viejito y venía de un concierto tenía sólo tres horas de dormir y le hicimos el paro. Con Carlitos Rivera, fue algo donde las amigas me pedían que lo apapachara en nombre de ellas, por lo cuero que esta el chamaco, pero la sorpresa fue mía porque el fue el que hizo todo lo que verán. De Matiise son grandes chavos y Carlos Vives fue un lujo”, detalló.

YA NO SON COMO ANTES

Aunque sabe que la industria de la música ha cambiado, Yuri siempre estará agradecida de que siga estando en las listas de popularidad, vigente y para sorpresa de muchos con seguidores muy jóvenes que están en sus conciertos hasta adelante y con el gusto de ver a su ídolo, además de que sus canciones han sido bandera de las mujeres valientes y luchan por algo bueno.

“Si me siento un gran ejemplo de una mujer tenaz, luchon, que nada le regalaron y no tuvo que dar nada para estar en el lugar que hoy estoy y me sostengo con discos como este que hoy saco y por los shows ya que siempre busco darles algo más. Antes si me preocupaba y me entristecía que a los que surgimos en los ‘chochentas’ (80s) nos tuvieron en el olvido pero hoy les demostramos que estamos con mucho talento, trabajo y sobre todo dejando constancia de vigencia porque seguimos sacando discos”.

Yuri tendrá una firma de autógrafos en una plaza de Reforma este día y tendrá otras más a lo largo de la República mexicana.