Se reune con la banda… Timbiriche

A unos días de que se anunciara una nueva gira de reencuentro del grupo, Thalia lanza este viernes Junto a Ti el cual canta con Sasha, Benny y Erik, ex compañeros y que da a entender que es el adelanto de lo que se vendrá pronto

El primer paso para el posible reencuentro.

Thalia sorprenderá a partir de este viernes el mundo musical y da a entender que la vuelta de una gira con sus ex compañeros de Timbiriche se dará más pronto de lo que uno cree.

Este viernes Thalía, revela la sorpresa que había adelantado en los medios de comunicación: el lanzamiento del tema Junto a ti, su colaboración con Sasha, Benny y Erik, tres otros miembros del grupo mexicano más contundente de los 80’s, Timbiriche.

Este sencillo y su respectivo video, grabados en vivo, se podrán ver este dia en todas las plataformas digitales donde esta reunión se llevó a cabo en el reciente concierto de Thalía en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. En este video es evidente la emotividad que sentían tanto los artistas como el público al reunirse sobre uno de los escenarios más emblemáticos de Latinoamérica.

El tema fue grabado en 1988 y escrito por Memo Méndez Guiú y Anahí Van Zandweghe, y expresa la complicidad y confianza en cualquier relación de amor, familia o amistad. El romanticismo de la letra toma nuevo sentido, ya que ahora se conjugan en esta única e histórica unión de las voces más queridas del pop latino: “Junto a ti me siento libre, sé que puedo crecer cada vez más”.

Ver a estos cuatro talentos juntos y escuchar su interpretación de esta canción, donde plasman toda la sabiduría de sus años de vivencias tanto como grupo como solistas, es muy satisfactorio para sus millones de seguidores.

Esto se da justo a unas semanas de que Erik diera a conocer que era un hecho la realización del reencuentro de Timbiriche y que sólo se adecuarán a las fechas de cada quien vería el chance.

“Sabemos que hay mucha gente que ya lo está esperando. De inicio serán 30 fechas o más. Estamos por aterrizar la parte creativa y debido a que quienes aceptaron subirse al barco tienen diversos compromisos no ha sido tan fácil organizar los tiempos, pero todos están dispuestos a sacar adelante el proyecto”, dijo.

Calificó a la nueva unión de ex timbiriches como “algo inevitable, como algo que tenía que pasar porque hay que festejar otra vez los años, el estar juntos, nos gusta hacerlo y la gente lo espera, echaremos mano de todo el repertorio y sacaremos del cajón canciones con las cuales crecimos”.

SERÁ ESPECTACULAR

Por su parte Benny Ibarra, desacó que tanto Érik, Paulina, Mariana, Sasha, Diego y Álix tienen disposición de participar, pero ha sido complicado coincidir los calendarios de todos, por lo que continúan en juntas de trabajo para ver si el proyecto se concreta a fines de este año o hasta 2018.

“Estamos a pocas semanas de saber. Yo soy uno de los problemas, por así decirlo, al igual que Mariana, quien también está en teatro; Sasha está grabando un disco; Érik está en la gira de los 90; Pau está a punto de sacar un disco; Diego tiene un contrato muy estricto de lo que hace en Miami y no es tan fácil la ecuación. Existe un interés importante de parte de todos, incluso una lluvia de ideas para ofrecer al público una gira de conciertos de primer nivel. Si vamos a volver a juntar a Timbiriche es porque nosotros, como creativos y productores, quisiéramos hacer algo realmente espectacular, un ‘show’ que esté a la altura de nuestra generación y nuestro grupo. No sería algo de júntense, ensayen un mes y ya, será algo que habría que preparar durante muchos meses”, indicó.

LOS QUE PUEDAN

En ese entonces Benny declaró que se consideraría invitar al resto de los cantantes que también formaron parte de Timbiriche, como Thalía, Bibi Gaytán, Eduardo Capetillo o Edith Márquez, pero eso aún no lo han definido.

“Todo suena muy romántico, pero el lado práctico es lo más complicado, esa es la realidad. Hay disposición y hay cariño. Han pasado 10 años y nos dan ganas, ya nadie tiene prisa, por lo menos yo no, pues mi carrera la he llevado despacito, dejando que los proyectos correctos me lleguen”.

Es pro ello que lo que ahora sacará Sony con Thalia, será el pretexto para salir adelante conel proyecto y festejar lo que hace 35 años pasó cuando el 30 de abril Timbiriche hacia su presentación oficial en el desparecido programa de televisión “Siempre en domingo.

Timbiriche es considerado como los grupos más importantes del pop latino de los 1980’s y principios de los 1990’s.

Fue semillero de numerosas figuras del mundo del espectáculo latinoamericano, incluyendo a exitosos cantantes como Paulina Rubio, Thalía o Edith Márquez, así como también a actores, compositores y conductores.

La discografía del grupo está conformada por doce discos de estudio lanzados entre 1982 y 1993, además de dos álbumes recopilatorios y dos discos grabados en vivo. El grupo se ha reunido en dos exitosos reencuentros. El primero ocurrido en 1998 y el segundo en 2007 con motivo de la celebración de los veinticinco años de la fundación de la banda.

Paralelamente a su carrera musical, el grupo también protagonizó un documental dirigido por Carlos Marcovich titulado La Misma Piedra que seguía paso a paso las andanzas del grupo en la preparación de las giras, los conciertos y los detrás de cámaras de su 25 aniversario. En 2007, la cadena Televisa produjo también un reality show cuyo objetivo era integrar una nueva alineación del grupo.