Por medio de su cuenta de Instagram el reggetonero J Balvin dio a conocer que resultó ileso, después de que su avión particular tuvo un aterrizaje forzoso así como lo dio a conocer en vidoe y con fotos.“El avión se estrello nos salvamos”, “Dios no quería que me muriera hoy”, fueron sus palabras mientras el avión se incrustó en unos matorrales justo antes de despegar en las Bahamas.