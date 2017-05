Se termina el amor de Ben Stiller

NUEVA YORK, 27 MAY – Ben Stiller y Christine Taylor, después de 17 años de matrimonio, decidieron separarse, informaron fuentes locales.

La pareja, que contrajo matrimonio en mayo de 2000 luego de haberse conocido un año antes en el set de filmación del piloto de la serie de televisión “Heat Vision and Jack”, decidió ponerle fin a su relación, informó en exclusiva la cadena Entertainment Tonight. Aquella serie de Fox nunca llegó a emitirse.

“Con tremendo amor y respeto el uno por el otro, y por los 18 años que pasamos juntos como pareja, hemos tomado la decisión de separarnos”, subrayaron Stiller y Taylor a través de un comunicado, citado hoy por el sitio Page Six.

“Nuestra prioridad seguirá siendo la de criar a nuestros hijos como padres devotos”, continuó el comunicado. “Le pedimos amablemente a los medios respeto a nuestra privacidad en este momento”, añadieron.

La pareja tiene dos hijos juntos: Ella Olivia (15 años) y Quinlin Dempsey 11).

Stiller y Taylor compartieron no sólo la televisión, sino también la pantalla grande en varias películas: Dodgeball”, “Tropic Thunder” (2008), “Zoolander” (2001) y “Zoolander 2 (2016).

Hijo del comediante Jerry Stiller, Ben Stiller, de 51 años, es conocido mundialmente por películas como “There’s Something About Mary” (1998), “Meet the Parents” (2000) “A Night At the Museum” (2005). Hace apenas seis meses, el comediante sorprendió al mundo al revelar que había superado un cáncer de próstata. De esta manera se sumó a una lista de actores, como Hugh Jackman o Mickael Douglas, que decidieron contar su historia para crear conciencia acerca de la importancia de realizarse controles rutinarios y así detectar a tiempo esta enfermedad.

En la lista de la revista Vanity Fair de 2010 de las 40 celebridades de Hollywood, Ben Stiller, nacido y criado en la Ciudad de Nueva York, figuró en el puesto 30, con ganancias estimadas en 18 millones de dólares.