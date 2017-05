Seguridad y empleo, las prioridades en Zacatecas

Alejandro Tello Cristerna

Aspiro a que mi trabajo ayude a dar credibilidad ante lo que se ha perdido en otras lados, dice

El estado de Zacatecas ubicado en la región centro norte de nuestro México, está por demás decir, que es un lugar de los más fascinantes e históricos. Tierra donde se da la cantera rosa, de artistas como Pedro Coronel y su Festival Cultura Zacatecas, adornado por sus callejoneadas tan tradicionales.

Un Palacio de Gobierno en el centro de la ciudad de Zacatecas, es el lugar donde su actual Gobernador Alejandro Tello Cristerna realiza la encomienda que el voto zacatecano favoreció con el 37% de los votos en la pasada elección.

UN ESTADO CON DIFICULTADES ECONOMICAS.

“El empleo definitivamente es uno de los temas que la gente te pide, te reclama en ocasiones, pero veo un Zacatecas con muy buenas perspectivas, muy buenas condiciones de ir posicionándose en el tema industrial, de ir generando mucho más empleaos que el que habitualmente se había hecho en el pasado y estoy tratando de dar los pasos correctos.

“Todos los días estoy buscando alternativas para emprendedores e innovadores para que comiencen un negocio y también para que nuevas empresas se establezcan en Zacatecas”.

SEGURIDAD LA AGENDA PRINCIPAL EN ZACATECAS.

La seguridad en el estado, tiene una percepción de ir mal ¿cuáles son las acciones que se toman con respecto a este tema?

“El tema de la seguridad te marca la agenda y marca gobiernos también y no quiero que suceda con el mío. Me está tocando vivir un momento muy complicado y no haré referencia a lo que sucede a nivel nacional, ustedes lo conocen y mi responsabilidad es Zacatecas y tengo que dar resultados.

“Yo tomo protesta el doce septiembre del 2016, paradójicamente fueron meses donde el tema de la delincuencia fue bajando, sobre todo nosotros lo medimos en homicidios, en secuestros, en cobro de plaza o en cada uno de los distintos delitos, pero el que más pega es el tema del secuestro y el homicidio.

“En este enero se disparó estrepitosamente, enero es el mes más violento en la historia de Zacatecas, por lo menos en la historia moderna y hemos tratado y buscado diferentes alternativas para reducirlo.

“Hay una lucha por el control de la plaza y no es un tema de todo el estado, es un tema de todo el corredor, que incluye la zona metropolitana, Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo; ahí es donde estamos en la lucha constante, yo trabajo porque haya resultados, porque hemos estado bajando estos delitos esta semana concretamente, por tal motivo no ha habido semana que no tenga reunión de coordinación con el ejército”, nos menciona.

GOBIERNO ESTATAL, A FAVOR DEL MANDO ÚNICO.

“No hay mando único, yo estoy a favor y creo que son muy vulnerables las policías preventivas o municipales, la última reunión de grupo de coordinación que fue el lunes, yo les decía que tenemos que explorar si entrabamos en un mando único.

“En la capital y en Guadalupe, tenemos una policía metropolitana y la metropolitana la estatal, son varios mandos quieras que no, por más esfuerzos que haces, puede haber en determinado momento falta de efectividad de ahí en la coordinación.

“Por otro lado están muy adelgazadas las policías municipales e infiltradas en una parte, no digo que todos los policías y muchos menos sean ligados a grupos delincuenciales, pero si los hay en esta zona, principalmente Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe”, comenta.

LA MIGRACION A ESTADOS UNIDOS PARTE DE LA HISTORIA DE LOS ZACATECANOS.

La historia de Zacatecanos en Estados Unidos ha sido por décadas, pero la situación actual con el Presidente Trump y su política migratoria, ¿cómo la está trabajando el gobierno estatal?

“Estoy tratando de tener un contacto diferente; el tradicional con las federaciones, pero a final de cuentas ellas aglutinan a un pequeño grupo de los miles y miles que existen allá. “He estado visitándolos y no solo como gobernador, lo hice como senador, ya que estaba en la comisión de América del Norte, es un tema que me he involucrado, sin embargo estoy buscando hacer uso de las tecnologías mediante las redes sociales y tener comunicación con ellos.

“Me toco encabezar por parte de la CONAGO, una reunión en Chicago hace unas semanas con representantes y los acuerdos que se tomaron, fue de convertir las casas de los estados, en casas de México; ya no Casa Zacatecas, Casa Michoacán, Casas Guanajuato, sino precisamente, Casa México, como iniciativa de la CONAGO.

“Por nuestra parte contamos con la Secretaria del Migrante y estamos dando asesoría legal, estamos generando programas transversales para los que ya deportaron.

“La deportación es muy complicada impedirla nosotros desde acá, a final de cuentas si están en una situación de ilegalidad, pero también, hay muchos que están no en esa situación, sino que no han cumplido o terminado de gestionar un trámite en donde están en el limbo por cuestiones personales de incertidumbre, vaya, no es un tema fácil, creo que se ha despresurizado, por lo menos aquí (Zacatecas), había una psicosis muy grande, te hablo de enero, de los dos tres meses primeros del año”.

¿Cómo se ha preparado su gobierno para recibir a los Zacatecanos deportados?

“Eso es lo que estamos intentando, es todo un fenómeno, porque el deportado no forzosamente regresa a su lugar de origen, el deportado muchas veces busca el Distrito Federal, busca Guadalajara o Monterrey, las grandes ciudades, primero antes de llegar acá, pero sí los que llegan aquí, traemos programas de becas, traemos programas de apoyos de emprendedores, traemos programas de apoyo al campo, la gran mayoría tiene origen campesino, estamos tratando de incorporarlos y apoyar para que se puedan auto emplear, es un fenómeno que apenas estamos encontrando cuadratura.

“La pregunta obligada siempre es ¿están preparados? Y la misma respuesta, – si hubiéramos estados preparados, no se hubieran ido -, no estamos preparado de un día para otro a una deportación masiva, pero estamos haciendo los gobiernos nuestros esfuerzo, para darle un regreso digno para quien lamentablemente le suceda”, comenta.

EX GOBERNADORES INVOLUCRADOS EN DETENCIONES.

¿Cuál es su opinión con respecto a las recientes detenciones de Ex Gobernadores?

“Yo lo que veo y lo aplaudo, en un país que decíamos era parte de nuestra idiosincrasia la corrupción o la impunidad, ya no está sucediendo, quien la haga la pague.

“Es derivado estas acciones, de muchas vivencias que se han convertido en reformas y muchos ordenamientos, que han ido dándole cuerpo a la actividad gubernamental, casualmente hoy (pasado 4 de mayo), se apertura la plataforma de información pública, donde la gente puede ver cuánto se le paga a un medio, cuanto es el sueldo del gobernador, a quien se le da construcción o quien gana la licitación.

“Respondiendo muy concretamente tu pregunta, no lo veo mal, siempre he sido de la idea que si alguien se corrompe a final de cuentas pague las consecuencias”, afirma.

¿Cuál es su opinión con respecto a las decisiones que se han tomada a nivel federal y como repercutirán en el año electoral 2018?

“Es un partido que gobernó en un primer periodo 70 años, se nos volvió a dar la oportunidad y hoy si creo que el Presidente ha hecho muchas cosas y acciones, con una visión no cortoplacista, me refiero a decisiones de fondo que ha tomado, que solamente la historia nos permitirá decir si las reformas educativa, energética, financiera, laboral, telecomunicaciones, fueron buenas o no.

“Yo soy un convencido que sí, sin embargo eso tuvo un costo político y eso hay que entenderlo, yo soy un Gobernador de extracción priista y no acepto que se me cargue un mote de corrupción, se que vamos a enfrentar un año 2018 complejo en donde ninguna fuerza política tiene asegurada el triunfo. Creo que la primera fotografía nos la dará lo que pase en el Estado de México, Coahuila y Nayarit y de ahí corre y arranca la sucesión presidencial y de ahí muchas cosas.

“Zacatecas tendrá elección de todo en el 2018, menos de Gobernador.

“Aspiro que mi trabajo le ayude a darle credibilidad de lo que se ha perdido en otros lados”, menciona.

EL TRABAJO DEL GOBERNADOR DE ZACATECAS HACIA DONDE SE ORIENTA.

Habiendo tantas necesidades en su gobierno y mucho por qué trabaja, ¿cuáles son las prioridades?

“Mira, cuando te metes a fondo y si eres autocrítico las necesidades siempre van a existir, siempre va a haber carencias, yo siento hoy obvio uno es devolverle la seguridad al Estado, si no tiene seguridad estas muy endeble en todo lo demás.

¿Alejandro Tello cómo quiere ser recordado?

“Agua y educación y, quiero muchas otras cosas pero ser recordado porque la gente abra la llave en su casa y tenga el vital líquido, ahí le estoy apostando.

“Pero también en el contexto del país donde raro es el gobernador que no está siendo perseguido, quisiera ser recordado como un gobernador honesto ante esta crisis de credibilidad que tiene el país, como un gobernador transparente, honesto, pulcro y hago mi máximo esfuerzo todos los días”, concluye y agradecemos la entrevista.