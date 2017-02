Senado podría iniciar dictaminación de la Ley de Seguridad Interior

Pablo Escudero Morales, presidente del Senado, declaró que esta cámara podría iniciar el proceso de dictaminación de la Ley de Seguridad Interior, si la Cámara de Diputados continúa con su dilación.

El senador del Partido Verde, exhortó a la colegisladora a continuar con la discusión de esta legislación, que regulará la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado.

Insistió que este es un tema que no se puede detener, o en caso contrario, el Senado tendrá que hacer reflexión de si inicia su análisis y dictaminación.

“Es una decisión que ya no se puede postergar. Nosotros tenemos que dar las garantías para que las Fuerzas Armadas puedan regresar de manera paulatina a sus instalaciones militares, insisto si los trabajos en la Cámara de Diputados no siguen, si la discusión de la Ley de Seguridad Interior no sigue, sino se siguen celebrando los foros, sino están yendo los actores, el Senado tendrá que recapacitar y tendrá que valorar otra opción, inclusive que empiece la discusión en el Senado de la República”.

El presidente del Senado, pidió al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, que no sólo declaré sobre la Ley de Seguridad Interior, sino que pida derecho de audiencia a la Cámara de Diputados para hacer las propuestas que él considere necesarias para enriquecerla.