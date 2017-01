Senadores del PAN renuncian a prerrogativas

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) anunciaron que renunciarán a prerrogativas que reciben mensualmente, como gastos de mantenimiento de automóvil, telefonía celular, vales de despensa, vales de gasolina, gastos médicos, servicio de alimentos y capacitación.

La decisión la tomaron la senadora Marcela Torres Peimbert y los senadores Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela y Juan Carlos Romero Hicks, quienes dijeron que esta iniciativa la propondrán al resto de los integrantes de la Cámara de Senadores y que sea parte de las acciones que dará a conocer la semana próxima la Junta de Coordinación Política.

Los cinco senadores panistas coincidieron en que la propuesta no está encaminada a que estos recursos a los que renuncian se devuelvan a las arcas federales para “engordar” al gobierno y su gasto corriente, sino para que el dinero vaya al bolsillo de los mexicanos.

Torres Peimbert puntualizó que, ante las exigencias para hacer ahorros en estos momentos de crisis, es necesario “predicar con el ejemplo”, por lo que a partir de hoy, de manera voluntaria y definitiva, los cinco legisladores han decidido renunciar a las citadas prerrogativas.

Expuso que cada legislador generará un ahorro de 50 mil 600 pesos mensuales, aproximadamente, por lo que, al año, podría acumularse un total de 77 millones 721 mil 600 pesos, tal sólo por esos conceptos.

En tanto, Ruffo Appel explicó que dicha propuesta es parte de una más amplia, para recortar gastos de la clase política, reducir impuestos y disminuir el endeudamiento público.

Víctor Hermosillo y Celada exhortó al resto de los legisladores de todos los partidos políticos a sumarse a esta propuesta y renunciar a sus privilegios, y pidió que sea la sociedad civil quien dé cuenta de los avances de dicha propuesta, a través de las redes sociales.

Apuntó que los recortes más contundentes deben venir de la clase política, como reducir considerablemente el número de senadores y diputados a partir de 2018, sin perder pluralidad en el Congreso.

El senador Francisco Búrquez aseguró que hoy nos encontramos ante una grave y profunda crisis, que para los ciudadanos va a significar dolor, va a significar carestía, pérdida de poder adquisitivo y empobrecimiento de las familias.

Por ello, dijo, se necesita mandar un mensaje a la gente en respuesta a sus plantones e inconformidades. “Yo, simplemente, le digo al Senado de la República que tiene que actuar, no como cómplice, no como comparsa, sino como contrapeso; que ha sido ausente en esta realidad y en esta crisis”.

El senador Juan Carlos Romero Hicks apuntó que en estos tiempos de crisis en los que la desaprobación del Presidente está por encima del 80% es necesario actuar con responsabilidad, coherencia y sensibilidad para con la ciudadanía.

“Creemos que todos podemos y todos debemos hacer una contribución; no le toca al ciudadano pagar esta factura. Tenemos que predicar con el ejemplo”, reiteró.