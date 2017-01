Senadores del PRI piden garantizar seguridad de turistas en Playa del Carmen

Ante el incremento de la inseguridad y los hechos ocurridos en la discoteca Blue Parrot, de Playa del Carmen, los senadores del PRI presentaron un punto de acuerdo, para garantizar la seguridad de los habitantes de la demarcación y de los turistas nacionales e internacionales.

En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los legisladores priistas exhortaron a los gobiernos de Quintana Roo y del municipio de Solidaridad, a instaurar de manera coordinada protocolos y políticas que protejan la integridad física de las personas, dado el incremento de la inseguridad.

Recordaron que el pasado 16 de enero, en el marco del cierre del BPM Festival, se presentó una balacera en el club Blue Parrot, en la cual fallecieron cinco personas y 15 resultaron lesionadas.

De igual forma, los integrantes de la bancada del Partido Revolucionario Institucional se solidarizaron con los familiares de las víctimas y solicitaron a las autoridades que les brinden la asistencia y apoyo necesario.

También, hicieron un llamado para que los responsables de estos actos no queden impunes, por lo que solicitaron a las autoridades que se realice una investigación pronta, expedita y transparente, al tiempo de instrumentar las acciones que ayuden a que este tipo de sucesos no se vuelva a presentar en ningún municipio del estado.

De acuerdo a datos del Semáforo Delictivo, en los últimos meses se registró un aumento en las cifras delictivas del municipio de Solidaridad, la incidencia de robo de vehículos se incrementó en un 300 por ciento, de octubre a noviembre de 2016; mientras que de septiembre a noviembre, tanto el robo a casa, el robo a negocios y la incidencia en lesiones aumentó en más de un mil por ciento, destacaron los senadores de la República.

Para los legisladores estos datos son contundentes y ponen de manifiesto la situación que prevalece en esa localidad, que amenaza la tranquilidad y seguridad de los habitantes y de los turistas, tanto nacionales como internacionales, pues Playa del Carmen constituye uno de los principales destinos turísticos del país.

Lo anterior, explicaron, no sólo por su belleza natural y cultural, sino por su amplia oferta deportiva, artística y musical, destacando el DJ Fest y el The BPM Festival que se lleva a cabo a inicios de enero y que tan sólo en 2016 atrajeron a poco más de 60 mil turistas.