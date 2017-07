Ser candidato para sumar voluntades: De la Madrid

Afirma que el turismo es detonador de desarrollo



Enrique de la Madrid Cordero, titular de la Secretaría de Turismo, abogado egresado de la UNAM con maestría en administración, y además académico, actividad que ha combinado con diferentes cargos públicos en su trayectoria profesional.

El turismo en México, como un sector transformador.

Desde su punto de vista, el turismo se ha convertido en un sector transformador, donde comenta la gran importancia que ha detonado para el país esta actividad.

“Hay más conciencia entre la ciudadanía de la importancia del turismo y que no es un sector ligero como quizá a veces se ve, sino que realmente se ha ido convirtiendo en un verdadero detonador de desarrollo para muchísimas comunidades; no pensamos un Cancún sin turismo, un Acapulco sin turismo. Pensemos en Los Cabos sin turismo. Quitémosle el turismo a la parte de Guadalajara, a la Ciudad de México. Quitémosle turismo a ciento once pueblos mágicos y pensemos qué sería de esos lugares, entonces realmente el turismo para México se ha ido revelando como un sector transformador”.

“Quizás en el pasado pudo haberse visto como la secretaría de la promoción de los turistas, pero de lo que se trata es que cada vez a más mexicanos les vaya mejor porque se vinculan con el turismo, porque es un sector grandote que representa el 8.7 del PIB”.

Asimismo, el secretario de Turismo busca objetivos claros en su trabajo, planteando alcances de crecimiento a mediano y largo plazo.

“Debemos aspirar a que andemos entre el 9 y 10 por ciento del PIB. Por qué digo eso, porque España es el 12 por ciento y hoy en día estamos en 8.7 por ciento. Entonces, no somos España, pero si puede ser más porque es un sector para el cual México tiene vocación y condiciones”, comenta.

Menciona casos de éxito en el turismo nacional que se han convertido en marcas líderes para el mundo, y destaca que las visitas sobre esta oferta turística siempre van en aumento.

“Hoy en día tenemos desarrollado una muy buena parte de sol y playa. Tenemos destinos internacionales por excelencia, como Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta, pero, por ejemplo, Michoacán tiene absolutamente vírgenes los litorales. Eso se va a desarrollar y en algún momento ahí tienes una reserva maravillosa de crecimiento. Así por ejemplo, Tamaulipas tiene unas playas maravillosas que tampoco son las que están en el imaginario internacional, pero que no tienen porque no estar en el futuro. Entonces, aún en sol y playa hay mucho que desarrollar”, menciona.

Además, hablando no sólo del turismo recreativo, los proyectos de la Secretaria de Turismo se amplían en diferentes ramas.

“Tenemos turismo médico, en donde México tendría que ser y en eso estamos trabajando, toda una estrategia de un destino de preferencia de los norteamericanos y canadienses para venirse a hacer cierto tipo de intervenciones en el país; tienes un turismo de naturaleza, porque tienes áreas naturales protegidas que apenas están por explotarse, porque veníamos más bien de una cultura de conservación, de no tocar, y ahora vamos a una cultura de desarrollo sustentable, todo el ecoturismo, el turismo de naturaleza, turismo de aventura, esto es todo el tema de turismo cultural en muchas vertientes de lo que México también está dotado con ciudades coloniales, tienes todo el tema de la gastronomía; que también en 2014 el presidente sacó un acuerdo de fomento a la gastronomía nacional”, afirma.

Un México cambiante, que plantea retos en el futuro.

En un México cambiante, en todos los aspectos, políticos, sociales y económicos plantea diferentes retos para el futuro.

“México adoptó un modelo de apertura al mundo, de un estado más acotado, de una iniciativa privada más activa y bueno, ya sabemos la historia del Tratado de Libre Comercio que se firmó en la época del presidente Salinas, que por cierto sigue siendo tan relevante, que sigue siendo hasta ahora la discusión con el gobierno americano y, prácticamente todas las administraciones posteriores le han apostado a ese modelo; tan es así que pasamos de tener un TLC a tener TLC´s con el equivalente a 46 países del mundo, o el equivalente a mil cien millones de personas, algo así como el 60 por ciento del mercado en el mundo, y en ese modelo a México le ha ido bien”, señala.

La globalización ya es parte del funcionamiento de los países, así como la vida de las personas, creando corrientes como la llamada internacionalización.

“Pues si es globalización, internacionalización, mira leía el otro día un artículo de una revista o algún libro que señala que el mundo ha progresado cuando se empezó a conectar, o sea los seres humanos evolucionamos y nos enriquecemos cuando todos nos empezamos a conectar, los que se mantienen aislados son los que están luego como en islas, pero la humanidad ha progresado a partir de conectarnos y a México le ha pasado.

“En los 80´s el 70 por ciento de las exportaciones eran petróleo, hoy no representa tanto, hoy somos un país mucho menos dependiente de un bien, somos una economía diversificada somos un país campeón en muchos temas”, comenta.

Sin embargo, los crecimientos no han sido equitativos en todas las partes del país, habiendo regiones con necesidades muy grandes.

Agrega que “el reto, desde mi punto de vista, no es cómo hacer que Querétaro camine menos, no es cómo hacer que Aguascalientes camine menos, es como hacer que los estados del sur logren también tomar ventaja de esta integración con el mundo.

“Tenemos que ser más capaces de ir en contra de la impunidad que es algo que le ofende a la gente, lastima, duele, la corrupción y la inseguridad, eso solamente lo puedes hacer a través de mejores instituciones, pero repito, desde mi punto de vista lo que hay que hacer es que hay que fortalecer lo que todavía es débil y hay que preservar y extender lo que sí funciona”, afirma.

Candidatura a la Presidencia de la República por el PRI.

El interés en la contienda presidencial del 2018 se vuelve un objetivo en la proyección política de Enrique de la Madrid, quien esperará los tiempos y formas de su partido para buscar la oportunidad.

“Cuando me hacen esa pregunta, yo lo que contesto es que para mí sería un honor ser candidato a la presidencia por parte del PRI, porque sigo pensando que por un lado en el PRI sigue habiendo las mejores y los mejores hombres, los sigue habiendo capaces y honestos y con la mejor visión de país hacia delante”.

Reafirmando su interés por la candidatura a la Presidencia de México, Enrique de la Madrid apunta a “ser candidato a la presidencia de la república para sumar voluntades, para que vayamos hacia adelante, mientras tanto yo trabajando desde la Secretaría de Turismo es un gran lugar para sumar voluntades y para cumplir la tarea que me encomendó el presidente y que creo que es lo que se debe hacer, o sea tú también cuando aspiras a otras cosas lo primero que haces es bien la tarea”.

“Reconozco que el país tiene todavía muchas insuficiencias y muchos rezagos, reconozco que hay mucha gente que se ha ido quedando atrás y que hay un México que crece muy rápido y otro que se va rezagando, pero también reconozco que durante los últimos años y en esta administración se han seguido dando pasos para evitar que eso ocurra, y eso es algo que hay que seguir haciendo”.

Con la visión de un México en el futuro y teniendo claro la continuidad de los proyectos iniciados en este sexenio el secretario de Turismo comenta que “lo que no podemos hacer en México y lo que no debemos hacer, es ante una cierta desesperación abandonar el camino que nos ha dado buenos resultados. Ya no es el mundo entre derecha e izquierda, hoy el mundo está en seguir avanzando, seguirte integrando, seguirle sacando provecho al mundo, ese es el tema”, concluye.