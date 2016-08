“Si no gano un titulo, me voy”

Ignacio Ambriz se molestó con las preguntas de la prensa

El estratega señaló que “si a Dios lo criticaron, a mí me van a llover muchas,…no soy monedita de oro para caerle a todos bien”

La conferencia de prensa transcurría sin contratiempos, pero una pregunta “calentó” a Ignacio Ambriz. Por principio el cuestionamiento iba dirigido a Ricardo Peláez, pero el técnico se adelantó para responder. “Yo te contesto, si no ganó un título me voy”.

el entrenador americanista encaró al reportero para recriminarle que “te preocupas mucho por mi trabajo, soy ‘Nacho’ Ambriz y les gusta tundirme. Si no gano ningún título, me voy. Estoy seguro que voy a entregar títulos a esta institución, como lo dije al inicio vine a trabajar y con humildad”.

“Quiero agradecerles porque estos días me han regalado portada, he sido el entrenador más famoso, preocuparse por mi trabajo estoy bien”.

En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa dijo que no ha cometido nungún pecado. “No le he robado a nadie, si a Dios lo criticaron a mí me van a llover muchas…no soy monedita de oro para caerle a todos bien. Lo que me motiva a seguir es el gran equipo, un gran grupo que sale a ganar, a defender a muerte los colores. Tengo el respaldo de todos, aunque de la afición no, por eso les agradecí que se preocuparan por mí”.

Asimismo, el estratega aceptó estar apenado con los seguidores “azulcremas”, a los que espera resarcir en la fecha ocho con un triunfo frente a Cruz Azul.

“Siempre se ha decir que estamos en crisis, a veces me sorprende cuantos focos rojos encienden. Tengo herramientas suficientes para enfrentar a Cruz Azul”.

SIN TEMORES

Dijo sin temor a nada de cara a los que podrían ser sus últimos meses en Coapa. “Sabemos que es un riesgo dirigir a estos grandes equipos. Por dos jornadas en las que tengas tropiezos puedes quedar fuera, pero la verdad eso no me ha espantado ni mucho menos, porque es cuando más creo en mi trabajo, cuando los jugadores más me demuestran ese cariño y amistad que tenemos”.

EN DEUDA CON LA AFICIÓN

El entrenador también reiteró su compromiso con la afición del equipo, pero aclaró que está consciente de que no mantiene una deuda con nadie; se dijo atento a las grandes expectativas que se tienen del club azulcrema, y a su vez, se dijo tranquilo por el futuro que les depara.

“Si es de preocuparme y ocuparme también, saber que estamos en deuda con ellos. Es normal, es el América, es un equipo grande al que siempre se le exige que gane, aunque a veces no se puede. No le he robado nadie, me siento muy tranquilo de venir a darle la cara a quien sea”.