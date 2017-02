Si viviera en México me hubiera suicidado

Jonathan Dos Santos

El futbolista considera que los medios de comunicación presionan mucho

El jugador mexicano del Villarreal Jonathan dos Santos aún recuerda la traumática eliminación sufrida por el equipo de Juan Carlos Osorio ante Chile en Copa Centenario. La Roja se impuso por un expresivo 7-0 y eliminó a los aztecas en el certamen continental, del que finalmente sería campeón.

Dos Santos aseguró que, si viviera en México, ya se hubiera suicidado con la exigencia que existe después de la humillante goleada.

“Cada vez que vamos a la selección nos lo preguntan y son bastante duros en México, aquí también en España, pero no tanto como allá”, reconoció el volante a la cadena Bein Sports.

“Yo tengo la suerte de no vivir ahí. A lo mejor si viviera ahí me comía la cabeza y me suicido, por todo lo que se habla y la presión que repercute por la pasión de los mexicanos”, ahondó, con cierto sarcasmo, el mexicano.