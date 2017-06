Sigue con sus deudas

Embargan a Luis Miguel su yate llamado Único, en Miami, Florida por deber 120 millones de dólares a las autoridades

MIAMI.-El yate Único, del cantante mexicano Luis Miguel, fue embargado en Miami por el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos, brazo ejecutor de las cortes federales, y el intérprete adeuda unos 120 mil dólares a las autoridades, según reportó una televisora.

El yate, de 33 metros de eslora y con capacidad para 20 personas, cuatro cabinas de huéspedes y cuatro tripulantes, fue embargado por falta de pago de la renta de una marina en este puerto estadounidense desde diciembre de 2016, indicó la cadena Univisión.

La televisora mostró los sellos del Cuerpo de Alguaciles en la embarcación, anclada en una marina de Miami.

Luis Miguel adquirió el yate en 2007 en unos 16 millones de dólares, pero en la actualidad está valuado sólo en tres millones, de acuerdo con un reporte en el que se afirma que la nave viajaba directamente desde Acapulco, Guerrero y anclaba en Fisher Island y en Miami Beach.

Son célebres las fotos de famosos en el yate con Luis Miguel, como Chayanne, Araceli Arámbula -madre de los hijos del artista- y su hija Michelle Salas.

En medio de varios conflictos económicos, el mes pasado Luis Miguel logró un acuerdo en un tribunal de California con su exmánager William Brockhaus, que pretendía embargar un lujoso auto del cantante para cobrar una deuda pendiente en una demanda ganada por incumplimiento de contrato.

Como se recordara, tras comparecer ante la corte federal de Los Ángeles para responder por una orden de arresto, el cantante Luis Miguel quedó en libertad tras depositar una fianza de un millón de dólares, informaron autoridades judiciales.

Luis Miguel era buscado por autoridades policíacas luego de que la jueza federal Virginia A. Phillips emitió el 17 de abril pasado una orden de arresto por no responder a varios citatorios por una demanda por incumplimiento de contrato.

El cantante mexicano se presentó esta mañana y horas después quedó en libertad tras depositar la fianza, pero deberá regresar el 11 de mayo a esta misma corte para responder a la demanda que enfrenta en su contra.

Luis Miguel Gallego Basteri se presentó acompañado de su abogado Rafael Heredia, quien aclaró que su representado no fue arrestado, sino que este martes se presentó de forma voluntaria para responder a su demanda judicial.

“Platicando con mi representado le aconsejé que lo más importante es que se presentara este día a responder a la corte federal y a buscar alcanzar un acuerdo judicial”, dijo el abogado al salir de la audiencia.

El abogado Heredia indicó que en la audiencia le pidió a la jueza una orden de protección, a fin de que autoridades policiacas suspendan la orden de arresto que se había emitido en contra de su representado.

El pasado 17 de abril la jueza Virginia A. Phillips ordenó a las autoridades federales que buscaran y detuvieran a Luis Miguel, luego de que el artista en tres diferentes ocasiones optó por no comparecer ante citatorios judiciales.

El cantante no había respondido a una demanda de un millón de dólares interpuesta por su exmánager William Brockhouse por incumplimiento de contrato.

Luis Miguel también tiene otra demandan por incumplimiento de contrato al no concretar una gira de conciertos con su compatriota, el cantante Alejandro Fernández. También tiene otra demanda por un préstamo a Warner Music México por tres millones 650 mil dólares, el cual no ha podido pagar.

La demanda en Los Ángeles fue presentada por su exmánager William Brockhaus, quien lo demandó por el pago de un millón de dólares por adeudos, más gastos adicionales.

En la querella 2-16 cv 06275 VAP (JPRx) presentada ante la Corte Central de Distrito de California, Brockhaus se quejó que Luis Miguel había sido demandado y que desde hace varias semanas se ha negado a recibir las notificaciones.

Brockhaus indicó que se contrató a investigadores para hacerle llegar las notificaciones en sus domicilios en Beverly Hills, en Las Vegas, y en Acapulco, México.

En todos la constante ha sido que cuando se contactó al cantante éste se negó a recibir y firmar el documento, pero en una reciente hay evidencias de que rompió el documento y una parte se quedo en el interior de su vehículo.

William Brockhaus, ex mánager de Luis Miguel Gallego Basteri, es dueño de la compañía Liquid Capital West Texas, quien asegura que el demandado le debe mas de un millón de dólares.

Abogados del demandante señalaron que han investido mucho dinero para localizar a Luis Miguel y hacerle llegar la notificación, por lo que esos gastos se incluirán en la querella.

Inicialmente a Luis Miguel se le demandó en una corte para que pagara un adeudo de 200 mil dólares por concepto de renta, lo que nunca cubrió. En otro intento del exmanager, trató de embargar el auto Rolls Royce del cantante para que le garantizara la deuda, pero la exigencia no ha podido concretarse. (NOTIMEX)