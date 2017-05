Sigue contingencia ambiental por cuarto día consecutivo

Desde hace 17 años no se extendía por más de cuatro días

Luego de que los niveles de Ozono no disminuyeron en el transcurso del día, la Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó aplicar por quinto día consecutivo la Fase Uno del Programa de Contingencia Ambiental.

Por tal motivo, no podrán circular entre las 05:00 y las 22:00 horas, los vehículos particulares con holograma de verificación 2, incluyendo vehículos con placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma de verificación. De igual forma, los autos con holograma de verificación 1 con terminación de placa de circulación PAR y los que posean engomado color azul con holograma 1 con terminación de placa 9 y 0. Además, los vehículos de servicio particular con placas del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma “00”, “0” o Exento. Los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa federal o local, también deberán de acatar la restricción a la circulación de las 06:00 a las 10:00 horas. Excepto cuando participen en el Programa de Autorregulación de vehículos a diésel, así como los de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2 con terminación de placa de circulación PAR.

Cabe señalar que los hologramas 0 y 00, así como los vehículos híbridos y eléctricos, pueden circular sin restricciones.

La presencia de altos niveles de Ozono se genera luego de la presencia de sistemas de alta presión que ocasionan la evaporación de nubes y el paso directo de los rayos solares que en combinación con el óxido de nitrógeno que emiten los automóviles más otros contaminantes, generan el ozono.

Esto produce inversiones térmicas que actúan como una tapa que no permite la circulación de aire y con ello la disipación de contaminantes.

Se recomienda que niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares permanezcan en interiores entre las 13:00 y las 19:00 horas. Los alumnos de centros escolares, población en general y deportistas deben evitar actividades cívicas, culturales, deportivas y de recreo al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas