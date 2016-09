“Sirvió para mejorar detalles”: Pablo Barrera

Pumas y el juego amistoso con Puebla

El jugador visitó al ‘Hobbit’ en el reclusorio

Pablo Barrera dijo que el equipo va bien y dentro de lo planeado, luego de jugar ante Puebla un amistoso que les sirvió para mejorar los detalles que ha tenido dentro del torneo.

“Sirvió para hacer lo que Paco quiere en la cancha y mejorar algunos detalles, que todavía nos cuestan, aunque ya vamos teniendo la idea más clara de lo que él pide en la cancha, pero vamos por buen camino, nos sirve mucho este partido, para no perder ritmo”.

Dijo que todo va dentro de lo presupuestado, pero que aún deben ser un mejor equipo

“Vamos bien, en cuanto a puntos, es lo que queríamos, estamos haciendo bien las cosas y en cada juego nos vemos mejor, pero de todas formas tenemos que ser un mejor equipo y eso sólo se logra trabajando día a día”.

En otro tema; habló del lamentable caso de Christian Bermúdez, mediocampista de Puebla que está preso en el reclusorio norte y que de no pagar lo que le piden al jugador, ya no saldrá de prisión.

“Es lamentable lo que le pasa al ‘Hobbit’, conocí a su ex pareja, conozco muy bien a Christian y siento que no se merece esto, pero bueno, es un gran amigo al que he visitado y espero que se arregle lo más pronto posible”.

“Yo lo seguiré apoyando en lo que pueda, lo conozco desde hace mucho tiempo y es una buena persona, es algo duro visitar y ver un compañero de profesión así, pero en lo que pueda lo ayudaré”.