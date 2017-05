Sobre toreo y política verdad

Como ya lo expresé alguna vez en esta columna, en más de una ocasión he pensado que resulta absurdo escribir sobre la fiesta brava, ajeno al sistema del cual formo parte.

La pérdida de público, ausencia de figuras y carencia de visión de futuro en la fiesta, son reflejo de un México que pierde competitividad y carece de líderes y proyecto creíble que dé certeza sobre su porvenir.

Tan evidente es la crisis de la fiesta brava como el deterioro del país.

Esto último lo demuestran los hechos violentos registrados esta semana en la carretera México – Puebla y ciudad de Reynosa, donde el concepto de “estado de derecho” pasó al de “estado de ingobernabilidad”, así como la aplicación “de todo el peso de la ley” a un indígena en Monterrey que hurtó tres desodorantes, acción por supuesto punible, pero no más que el robo a la hacienda pública.

Sin duda, las aludidas debacles taurina y política son resultado de la conjunción de muchas variables. Describirlas todas rebasaría, más que el espacio reservado a esta columna, la capacidad del autor de esta.

Empero, bien podría el suscrito intentar al menos abordar dos de esas variables: la falta de vergüenza en algunos gobernantes y de respeto a la palabra.

Para ilustrar lo anterior resulta adecuado el caso de la Escuela de Arte y Cultura Taurina del Estado de Zacatecas, A. C., que ubicada en la llamada “Tierra del Toro Bravo”, paradójicamente, parece condenada a desaparecer tras servirle a un gobernador para la toma de fotografías promocionales y a otro para hacer promesas de campaña.

Como algunos lectores podrán recordarlo, el 8 de julio de 2013 fue dado el Decreto 640, impulsado por el ex gobernador Miguel Alonso Reyes, documento donde se declara que en el estado de Zacatecas la fiesta de toros es Patrimonio Cultural Inmaterial.

El decreto señala que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Turismo, “…el Instituto Zacatecano de Cultura «Ramón López Velarde» y demás dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, promoverán actividades tendientes a la preservación y promoción de esta tradición popular”.

Además de foto y placa “para la posteridad”, ese decreto no ha servido para nada más.

Aunado a ese incumplimiento, el gobernador cuyo periodo constitucional inició el 12 de septiembre del año pasado, canceló el patrocinio de 30 mil pesos mensuales otorgado a la Escuela por su antecesor, naturalmente, luego de pedir el voto de los taurinos y prometer su apoyo a la fiesta brava.

Esto se da, por supuesto, sin conocerse esfuerzo serio para investigar posibles ilícitos causantes del grave deterioro de las finanzas públicas, ni acción alguna para transformar de raíz la cultura de la mediocridad actual en una a la altura de la ejemplar historia del pueblo zacatecano.

Después de que aquí fue recientemente publicada la situación que guardaba la Escuela, al menos dos veces padres de familia y el maestro Jorge Carmona abordaron al gobernador Alejandro Tello Cristerna en sendos eventos, para solicitarle la reanudación del patrocinio.

En ambas ocasiones la respuesta a los solicitantes fue “sí” y frente a ellos se nombró a una persona para dar trámite a la petición, asegura un integrante del Consejo Directivo de la Escuela.

Hoy siguen sin verse ni acciones sobre el patrocinio suspendido desde septiembre de 2016 ni acerca del Decreto 640. Evidentemente, descuidar la formación de nuevas generaciones de toreros en la “Tierra del Toro Bravo”, es asegurar la desaparición del espectáculo taurino.

Sin embargo, el asunto de fondo en este caso no es la suspensión del patrocinio a la referida escuela.

Una entidad como Zacatecas, de atraso, pobreza, inseguridad e impunidad, por supuesto que tiene casi infinitas prioridades antes que formar toreros. Además, ¿dónde está la iniciativa y organización civil para contribuir a la solución del problema en cuestión?

No, aquí el tema central es la falta de vergüenza o el inaceptable cinismo de quienes en el sitio de líderes renuncian a serlo y el desprecio al valor de la palabra, lo que por supuesto no es exclusivo de la mencionada entidad.

Ambas carencias traen, entre muchas otras consecuencias, la pérdida de autoridad y liderazgo necesarios para gobernar, es decir, para fijar rumbos y asegurar estos sean seguidos.

Cabe recordar, aun así sea como mera información para el anecdotario de la “cultura” política que deberá transformarse para detener la barbarie en crecimiento, que eje de la campaña del actual gobernador zacatecano fue un “contrato” que, de acuerdo a un boletín de prensa de su partido “…incluye una clausula (sic) de rescisión…

“Si no lo cumplo, me voy, fue el compromiso ineludible que asumió el candidato a la gubernatura… Durante la presentación de el Contrato que hizo con Zacatecas y los zacatecanos, Tello Cristerna dijo que basarse en un plan no es lo suficientemente comprometedor y las promesas siempre acaban incumpliéndose…”.

Es necesario contrastar lo anterior con el toreo, ejercicio que, en esencia, demanda “estimación de la propia honra o dignidad”, acepción de la palabra “vergüenza” de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, así como respeto a la palabra de uno mismo.

En el toreo, por ejemplo, es indispensable tener vergüenza y respeto a la expresión propia, pues sin ello es prácticamente imposible ponerse por libre voluntad enfrente de un público y de una fuerza muy superior, sabiendo los riesgos que ello implica y, además, estar dispuesto a correrlos por decisión y motivos del sentir personal.

Considero que el ser humano y su sociedad pueden perder casi todo y continuar vivos, menos la dignidad y el valor de la palabra, pues son elementos requeridos para el surgimiento de las relaciones de confianza que les hacen existir plenamente.

Insistir en gobernar menospreciando la dignidad de las personas y reduciendo a nada el valor de una palabra que parece tener un sentido en campaña y otro en el ejercicio de gobierno, contribuye, por lo pronto, a hechos como la crisis existente en millones de mentes mexicanas y a la cesión del liderazgo político a poderes fácticos.

Estoy convencido: la simulación no puede sostener más ni al país ni a la fiesta brava.

