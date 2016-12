Sólo habrá un ganador

Este jueves se conocerá el desenlace de Entre Correr y Vivir, la serie que mezcló la carrera de autos con la publicidad, con el ingrediente de una serie de historias de amor y desengaño que fueron del agrado del público; se analiza segunda temporada

Este jueves a las 22:00 hrs. por Azteca 7, llega el final de “Entre Correr y Vivir”, una historia inspiradora, donde el amor y la traición se mezclaron con el mundo deportivo y de la publicidad.

A lo largo de 40 capítulos se apreció una historia entre los personajes que interpretaron esta serie melodramática, donde fuimos testigos del deseo de superación de Rodrigo Hernández como piloto de la Fórmula V8 y todo lo que tuvo que pasar para salir de las carreras clandestinas a las carreras profesionales y lo que conllevó entrar a ese mundo.

Amor, deseos, sueños pero a la vez mentiras, rivalidades y corrupción fueron elementos con los que nos encontramos en esta historia que está por llegar a su final.

Este día se conocerá el desenlace que tendrá el amor entre Eva y Rodrigo; qué le dirán los médicos a Caro Hernández; el destino de Diesel y Lupita y sobre todo qué pasará en la carrera final donde se enfrentarán Rodrigo Hernández, Guillermo Aldana, Milton y Bautista.

¿Será que se resolverá la rivalidad y enemistad entre los pilotos? O al contrario ¿que se vuelva más fuerte que nunca?

MEJORAR LA TELEVISIÓN

Cabe destacar que Entre Correr y Vivir, fue una serie de TV Azteca compartida con Blim quienes hicieron una alianza para contar la historia de los hermanos Rodríguez, que se transmitió a través de la televisora del Ajusco y cada semana estará disponible un capítulo nuevo a través de Blim.

“Estamos muy emocionados, ya era hora que se tenían muy bloqueados los trabajos, nunca he sido exclusivo de nadie, lo cual es bueno, pero tenía muchos amigos que no podían trabajar en una y en otra, esto hará que se pongan más las pilas porque el mundo del internet se los está comiendo a todos y se dieron cuenta las televisoras, por ello tuvieron que unir fuerzas en ciertos aspectos para que la gente también se fije en proyectos así”, contó Derbez, sobre esta experiencia de hacer una nueva serie sin importar televisoras..

El actor habló de las condiciones que experimentó a su personaje que hará que las personas puedan sentirse identificadas con él, especialmente sobre el mensaje que ofrece en cuanto a perseverar para alcanzar las metas deseadas.

“El personaje de Rodrigo es un chavo que no tiene todos los recursos del mundo y ve cómo le hace para ayudar a su familia corriendo en la calle, y cuando pasa a pistas profesionales se ve como persigue este sueño que tiene y todos los impedimentos que tiene para lograrlo. Lo vemos en otros países, ya en la televisión todo son series y creo que en México estamos muy atrasados en que la gente produzca este tipo de cosas. Creo que la gente está muy acostumbradas a ver novelas, y aunque no está mal, hay productos que tienen mejor calidad, pero que la gente no los ve porque tienen la cultura de las telenovelas”.