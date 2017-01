Chofis López acepta que les falta contundencia

Esperan corregir esa situación en su visita a Querétaro

Guadalajara, Jal.- El malo de siempre…El Guadalajara tiene un déficit en su cosecha de puntos y esa falta de resultados obedece a su mala puntería, falta de contundencia frente al marco rival, son ‘¡Inofen-Chivas!’

Y es que en este arranque del torneo Clausura 2017, el Rebaño suma triunfo (2-1 a Pumas), un empate (2-2 con Monterrey) y una derrota (0-1 con Xolos), pero en sus juegos la falta de certeza para culminar sus opciones los ha hecho sufrir; incluso en su reciente juego de la Copa MX con Atlante, no pudieron concretar las pocas ocasiones que tuvieron y acabaron rescatando agónicamente el empate.

Esa situación tiene encendidos los focos amarillos en el redil del chiverío, así lo reconoce el volante Javier Eduardo López, quien sabe que deben mejorar ese tema para evitarse problemas y corregir la figa de puntos, porque al final del torneo podrían lamentarlo.

FALTA ‘PUNCH’

‘La Chofis’ es consciente del mal que aqueja al equipo, de esa falta de pegada, y espera que se corrija esa situación en la visita que harán el sábado a Querétaro:

“Sabemos que necesitamos mayor ‘punch’ al ataque, nos seguimos esforzando para ser contundentes. El fin de semana vamos a ir a Querétaro con la mente puesta en los tres puntos, el grupo está bien mentalizado en lo que requiere hacer para superar a los Gallos y continuar arriba en la tabla”.

De hecho, Guadalajara tiene una espina clavada con los queretanos, luego de que les ganaron la final de la pasada Copa MX y aunque las condiciones son otras, la idea es tomar revancha.

A CONSOLIDARSE

Y en el plano individual, ‘La Chofis’ López espera crecer y consolidarse en esta campaña, corresponder a la confianza del entrenador Matías Almeyda.

“Esa es la intención cada que entro al campo, Matías me pide que encare, que siempre vaya al frente. Trato de hacer lo que me toca de la mejor manera. La confianza que he tomado es gracias al trabajo y esfuerzo diario. No cabe duda de que si sigo así, con esa determinación, estaré en mi mejor nivel”, concluyó.