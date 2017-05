Sorprendente inicio

Se estrena Nada Personal, una versión diferente a la que se hizo hace dos décadas; la acción, el suspenso, la política y la realidad se mezclan en una gran historia modernizada y actual

Mientras hace más de 20 años la historia de Nada personal tuvo como referente el asesinato del ex candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio, la versión actual se inspira en hechos actuales de política, periodismo y policía en México, indicó su escritor Alberto Barrera.

“Cuando hicimos ‘Nada personal’ el referente era muy claro, se trataba del asesinato de Colosio, pero esta vez quise tener un crimen distinto, que tuviera que ver con esta época”, comentó.

“No es un remake ni la misma secuencia, es el mismo concepto con el punto central que relaciona a la política con el periodismo y la policía. Digamos que es una manera de plantear la misma historia, pero en este momento, son los mismos nudos y el mismo suspenso, pero diferente”, precisó en entrevista.

El primer capítulo de la versión actual de Nada personal se desarrolla durante una noche en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Un grupo de amigos se dispone a cenar cuando varios sujetos armados irrumpen en el lugar y asesinan a varios, entre ellos dos periodistas.

Mariana Aragón (Margarita Muñoz) es la única sobreviviente gracias a que minutos antes tomó una ducha y logra esconderse en el baño. Sin embargo, la culpan de ser el objetivo principal de una corporación criminal que tiene nexos con el tráfico de drogas, la trata y el poder político.

“En 1995 no había redes sociales, por lo que este avance de la tecnología se planteará con mayor peso al momento de hablar de política y periodismo, pues los problemas no han cambiado, son los mismos de hace 20 años”.

El escritor colombiano adelantó que durante los 80 capítulos la narrativa será más vertiginosa que en la versión original.

“La telenovela se basa en la reiteración y es fundamental porque además trabajas siempre en un foro, es poca la acción; mientras que la serie se filma casi toda en locaciones, es entrada en acción y avanza a gran velocidad”.

Consideró que la telenovela tiene cierta desventaja respecto a la serie, pues la primera suele ser muy rígida en sus reglas, en tanto que la segunda se permite lo inmoral.

“La telenovela respeta la historia de amor, el espectáculo familiar y la importancia de la virginidad en la protagonista. La serie, por su parte, puede ser más inmoral, digamos que no es tan necesario que el bueno sea bueno, bueno y que el malo muy malo, puede haber un poco más de complejidad”.

DESAYUNAR, COMER Y CENAR

La productora general de Azteca Novelas, Elisa Salinas destacó que es el producto de muchos meses de trabajo, tiempo y esfuerzo.

“De mucho cariño, convivencia y de sortear los obstáculos diarios de la producción, estamos realmente muy orgullosos. Hace muchísimo tiempo que un proyecto no me seducía como me seduce este.

“Desayuno, como y ceno ‘Nada personal’, es uno de los proyectos que más orgullo me ha dado y del que he requerido más arrojo y valentía. Es un resultado que me da grandes satisfacciones”, enfatizó.

Nada personal está protagonizada por Juan Soler, Valentino Lanús, Margarita Muñoz, Matías Novoa, Kika Édgar, Mónica Dionne y Silvia Carusillo, entre otros.

Es una producción ejecutiva de Fides Velasco bajo la dirección de Javier Patrón Fox y Fabián Corres. (NOTIMEX)