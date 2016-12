Su pasión, el baile

Se estrena en las salas mexicanas la cinta animada Ballerina, la cual narrra la vida de una niña huerfana que busca conseguir su sueño más anhelado, que es el de ser una exitosa representante del ballet clásico; Andrea Legarreta y sus hijas, en el doblaje

La cinta animada Ballerina llegará a las salas del país el 30 de diciembre próximo, en su versión en español, con la participación en el doblaje de Andrea Legarreta y sus dos hijas Mía y Nina Rubín.

El largometraje franco-canadiense, realizado con gráficos generados por computadora, fue dirigido por Eric Summer y Eric Warin. Está basado en un guión de Carole Noble y Laurent Zeitoun, en el que cuentan la historia de “Felicia”, una niña huérfana que sueña con convertirse en una exitosa bailarina de ballet.

Para conseguir su anhelo, la pequeña escapa del orfanato con su amigo “Víctor”, y juntos viajan a París, en el año de 1879, y ya ahí se hará pasar por otra persona para conseguir entrar como alumna de la Grand Opera House y alcanzar su meta.

En su versión en inglés, la cinta animada cuenta con las voces de Elle Fanning (“Maléfica”, “The Neon Demon”) y Dane DeHaan (“The Amazing”, “Spider-Man 2”, “Life”), con la música original de Klaus Badelt (“Piratas del Caribe”, “Poseidón”).

Para las coreografías se contó con la colaboración de Aurelie Dupont y Jérémie Bélingard, embajadores mundiales de la Ópera de París.

El largometraje animado que ha causado sensación proviene de la productora QUAD, que debuta en la categoría de Películas Animadas con “Ballerina”. La distribución está a cargo de la Corazón Films.

Es una coproducción entre Francia y Canadá, con un presupuesto de 32 millones de dólares. Entre el equipo de animación se contó con la colaboración de L’Atelier Animation y Theodore Ty (“Madagascar”, “Kung Fu Panda” y “Mulán”).

EXPERIENCIA MARAVILLOSA

Andrea Legarreta calificó como una experiencia única y maravillosa, el haber participado en el doblaje de la cinta animada “Bailarina”, principalmente porque lo hizo al lado de sus hijas Nina y Mía Rubín. Esta es la segunda ocasión que Andrea participa en el doblaje de un filme animado, pero éste tiene un significado muy especial.

“Es increíble estar las tres juntas en un proyecto tan hermoso como este. Es algo mágico”, comentó la conductora del programa “Hoy”, quien junto con sus dos hijas charlaron con Notimex sobre “Bailarina”, la cinta franco-canadiense que se estrenará en México, el próximo 30 de diciembre.

Andrea comentó que la experiencia de ponerle las voces a los personajes del filme animado quedará para siempre.

“El hecho de que estén nuestras voces en una cinta hace que las siguientes generaciones en la familia nos puedan escuchar. Nina les puede decir a sus hijos o Mía: ‘Mira, en esta película están las voces de tu tía o de tu abuela”.

Añadió que no obstante siempre han estado muy unidas las tres, “en este caso estamos unidas a través de una película”.

Confesó que el único consejo que les dio a sus hijas antes de comenzar con el doblaje, fue que lo disfrutaran.

“Les dije que estuvieran muy atentas a las instrucciones del director, pero sobre todo que lo disfrutaran, se dejaran guiar y se divirtieran”.

Nina Rubín, quien hizo la voz de “Felicia Milliner”, la niña huérfana de 11 años que llega a París sin dinero, pero con el sueño de convertirse en bailarina, dijo también estar muy emocionada con esta participación, junto a su mamá y su hermana.

“No hemos visto la película, apenas la vamos a ver completa en estos días, sólo unos cuantos pedacitos y siento que no soy yo quien hace el personaje porque no me oigo como yo, pero estoy feliz de haber participado en la cinta y darle voz a este personaje que es maravilloso”, dijo.

La pequeña Mía, la más seria de las tres, sólo alcanzó a decir que a ella le tocó doblar a una niña “medio tonta”.

“Soy ‘Nora, la amiga de ‘Felicia’, una niña medio tonta”. A lo que su mamá inmediatamente la corrigió: “No es tonta, es tímida y además es la mejor amiga de “Felicia”. (NOTIMEX)