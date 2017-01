Sube secuestro 79% en los últimos 4 años: Wallace

En lo que va de la actual administración federal, la incidencia en la comisión del delito de secuestro aumentó 79 por ciento, en comparación con el mismo periodo del sexenio de Felipe Calderón.

Así lo informó la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, e indicó que entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010 se denunciaron cuatro mil 937 plagios, mientras que de diciembre de 2012 a diciembre de 2016 fueron 8 mil 833.

Detalló que entre las entidades que tuvieron un aumento significativo de secuestros entre un sexenio y otro, está el Estado de México, con un aumento de 196 por ciento, al pasar de 705 a dos mil 87 en el lapso referido; Tamaulipas, 499.5 por ciento al pasar de 208 a mil 39; Guerrero, 337 por ciento, al aumentar de 239 a 807 casos; Morelos, 595 por ciento, al pasar de 103 a 613; y Veracruz, 867.4 por ciento, al pasar de 89 a 772 casos.

Indicó que de los ocho mil 833 secuestros registrados en lo que va de la administración, equivalen a 42 semanales o seis diarios.

Durante la presentación de un informe hecho por la organización que preside la activista, dijo que “como podemos apreciar, pese a los esfuerzos del gobierno federal, el delito de secuestro sigue siendo una asignatura pendiente en México, los gobernadores no acompañan este esfuerzo, no están interesados en erradicar el flagelo del secuestro en sus entidades”.

Mencionó que “estamos viendo que en muchos casos hay una gran simulación por parte de los gobernadores. Los Gobernadores hacen como que hacen, es decir, se toman la foto, pero en la realidad no están haciendo nada contra el delito de secuestro”.

Refirió que “a los gobiernos estatales no a todos les ha importado esta lucha contra el secuestro () y de verdad, yo lo digo de manera muy coloquial, pero es real, han nadado de muertito. Es decir, cuando pasa la ola ellos se esconden y después vuelven a hacer como que aquí no pasó nada”, advirtió.

“Y esto, aunado al cocktail del nuevo sistema (penal), con todas las reformas, como no apoyan a las víctimas, yo les garantizo que por desgracia, con todo esto se va crear una mayor impunidad y al cierre del presente sexenio si no cambiamos las políticas públicas, si dejamos que quede impune el delito, seguirán cometiéndose cada vez más secuestros”.

Isabel Miranda consideró que a los estados que “nadan de muertito” en el tema de secuestro se les castigue quitándoles presupuesto para difusión, además de aplicar controles más estrictos para el uso de fondos federales.

“Yo he dicho que sí deben de sancionar a los estados, pero quitándoles presupuesto para difusión de gobernador, porque no les puedes quitar dinero al tema de seguridad; lo que sí debes de hacer es supervisar que ese dinero llegue. Debe de llegar etiquetado y eso nunca lo han querido los gobernadores estatales, por eso es que es un desfiladero cada que hay asignación de recursos, porque ellos quieren mandarlo todo a la caja revolvente y ahí es donde ellos ponen a discreción los presupuestos”.