Super héroes chafas

Batman vs Superman y Zoolander 2 encabezan las nominaciones a las peores cintas de 2016 en donde también están la nueva cinta de las Tortugas Ninja

Los Ángeles.- Batman vs Superman y Zoolander 2 encabezan la lista de las peores películas del 2016 que otorgan los premios Razzie y que fueron anunciados.

La secuela de Zoolander recibió nueve nominaciones mientras que Batman vs Superman recibió ocho postulaciones a lo peor del cine de acuerdo con la Fundacion Golden Raspberry Awards para su próxima 37 entrega anual de premios.

La organización que es considerada la antítesis del Oscar dijo que como Peor Película fueron nominados Batman vs Superman: Dawn of Justice, Dirty grandpa, Gods of Egypt, Hillary’s America: The secret history of the democratic party, Independence Day: Resurgence y Zoolander 2.

Batman vs Superman: Dawn of Justice y Zooolander 2 están nominadas en Peor Nueva Versión o Secuela, mientras que Ben Affleck y Cavill fueron nominados como Peor Actor y Peor Pareja en Pantalla.

Otros nominados incluyen a Shailene Woodley de Divergent Series: Allegiant como Peor Actriz y a todo el elenco de Collateral beauty por el Peor Paquete en Pantalla.

Dirty granpha recibió seis nominaciones, Gods of Egypt, Hillary’s America e Independence Day: Resurgence cinco cada uno y “Alice through the looking glass”, tres.

De Zoolander 2 además de peor película fueron nominados Kristen Wiig como Peor Actor de Reparto, junto con Will Ferrell y Owen Wilson, así como Ben Stiller y Wilson en Peor Pareja en Pantalla.

Tyler Perry en su personaje de mujer gorda fue nominado en Peor Actriz en una categoría que ganó ya en el 2014 por “Boo a Madea Halloween.

Gerard Butler por “Gods of Egypt, London Has Fallen y Robert De Niro (Dirty Grandpa) fueron nominados en Peor Actor.

En Peor Actriz Megan Fox (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the shadows); Julia Roberts (Mother’s Day), Becky Turner (Hillary Clinton) in “Hillary’s America: The secret history of the Democratic Party; Naomi Watts (Divergent Series: Allegiant and Shut-In) y Shailene Woodley (Divergent Series: Allegiant).

Los ganadores de los premios al deshonor, con valor de unos cuatro dólares, serán anunciados en una ceremonia el 25 de febrero en Hollywood.

Los nominados fueron seleccionados con los votos en internet de mil 14 miembros de la fundación radicados en 49 estados de Estados Unidos y 23 países. (Notimex)