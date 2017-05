Supera a Adele

Drake se convierte en el mejor cantante de Billboard Music Awards 2017 al ganar 13 de las 22 nominaciones y desbancando a la intérprete inglesa; Céline Dion y Cher se llevan la noche con su actuaciones

LOS ANGELES.- Drake se coronó como el gran ganador de los Billboard Music Awards 2017. El canadiense obtuvo el premio más importante de la noche, Top Artist, y superó el récord de Adele como el artistas que ha ganado más Premios Billboard en un año: 13. Él recibió 22 nominaciones.

En la categoría Drake competía con Beyonce, Justin Bieber, Rihanna, Adele, Ariana Grande, The Weeknd, Twenty One Pilots, Shawn Mendes y The Chainsmokers. De ellos solo el rapero y The Chainsmokers llegaron a la ceremonia.

El auditorio del T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada, EEUU) albergó presentaciones de Celine Dion, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Lil Wayne, Bruno Mars y Lorde.

The Chainsmokers y Drake recibieron 22 nominaciones cada uno. Este último arrasando con el mayor número de premios en una ceremonia de este tipo, en las ternas de Mejor Artista, Mejor Álbum/ Artista Billboard 200 y Mejor Artista Masculino.

The Chainsmokers, nombrado mejor artista dance/electrónico, ganó mejor colaboración y Artista Hot 100 por “Closer”, que pasó 12 semanas en el No. 1 el año pasado, y la ganadora del Grammy “Don’t Let Me Down”, que alcanzó el No. 3.

La otra artista ganadora que no puso asistir a la premiación debido a su embarazo fue Beyonce quien se llevó el premio a Mejor Artista Femenina, Mejor Artista de Gira y Mejor Álbum de R&B por “Lemonade”, el proyecto visual laureado con un Premio Peabody el sábado en Nueva York.

El primer premio de la noche, Mejor Colaboración, fue para The Chainsmokers junto a Halsey en la canción Closer, mientras que el premio a Mejor Artista Masculino fue para Drake y el de Mejor Canción Country fue para Florida Georgia Line ft Tim McGraw.

En una segunda racha de premios, Drake repitió galardón, en esta ocasión por Mejor Álbum – Ranking Billboard 200, mientras que The Chainsmokers ganó Mejor Canción – Ranking Hot 100.

La boyband coreana BTS se alzó con el premio de Mejor Artista en Redes Sociales tras sumar más de 300 millones de votos. Cabe destacar que durante la ceremonia los fans no paraban twittear en apoyo a esta agrupación

OVACIONADAS

Cher sorprendió a los asistentes al presentarse después de 15 años de ausencia de los escenarios de alguna premiación, entonó sus éxitos Believe y If i Could Turn Back time, la cantante de 71 años fue galardonada con el premio ICON a la mejor carrera Billboard en seis décadas.

Otra de las sorpresas gratas de la noche fue la presentación de Celine Dion, la cual conmemoró 20 años de Titanic con el emotivo tema My Heart Will go On.

Ambas fueron lo más ovacionadas de la noche ya que recordaron que si bien el premio se baso en lo juvenil dieron a conocer que el pasado fue lo mejor.con el que dejó a más de uno en lágrimas.

EN VIVO

Tras la increíble presentación de Nicki Minaj, la ex-Fifth Harmony Camila Cabello tomó el escenario como solista para cantar “I Have Questions” y “Crying In The Club”.

Tras haber recibido un premio, The Chainsmokers subió a cantar su nuevo tema, Young. Por otra parte, la originaria de Iowa Julia Michaels interpretó su canción “Issues”, y el pelirrojo favorito de todos, Ed Seeran, cantó su tema “Castle on the Hill”.

La afamada Miley Cyrus también formó parte de las numerosas puestas en escena de la noche. Tras varios años de ausencia y con un cambio radical de imagen, la exartista juvenil de Hannah Montana intenta volver a sus orígenes con la emotiva Malibu, canción con la que deslumbró al público.

La neozelandesa Lorde también estuvo presente durante la noche. Con su particular estilo de performance, la artista presentó su reciente sencillo “Green Lights”.

Sam Hunt también se sumó a la velada para deleitar a todos con “Body Like A Back Road”.

Imponiendo su estilo único, el rapero Drake -quien ha obtenido 22 nominaciones en los premios- impactó al público con el tema “Gyalchester”.

JUAN GABRIEL PRESENTE

El fallecido cantautor mexicano Juan Gabriel ganó dos premios Billboard como artista latino y álbum latino en la preceremonia de la entrega estelar. Los organizadores de la entrega de premios difundieron este día una lista de los ganadores, cuyos premios no serán revelados en la transmisión televisada.

En las categorías latinas, Juan Gabriel, quien falleció el año pasado víctima de un infarto, derrotó en artista latino a J Balvin, Los plebes del rancho, Maluma y Micky Jam.

El mejor álbum latino fue para Juan Gabriel con “Los duo 2” y quien también en esta categoría estaba nominado en “Vestido de etiqueta por Eduardo Magallanes” derrotó además a J Balvin “Energía”; CNCO “Primera Cita” y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho “Recuerden Mi Estilo”.

En canción latina ésta fue ganada por Nicky Jam “Hasta el amanecer” quien derrotó a Daddy Yankee “Shaky Shaky”; Enrique Iglesias Featuring Wisin “Duele El Corazón”; Shakira Featuring Maluma “Chantaje” y Carlos Vives & Shakira “La Bicicleta”. (AGENCIAS)