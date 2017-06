Sus hijos no oyen reggeaton

Aleks Syntek se sincera y dice que prefiera apagar la radio antes de que sus pequeños escuchen canciones pornográficas y vulgares donde se denigra a la mujer; pide más equidad en la radio y destaca que el pop tocó fondo; presenta homenaje a la movida española

Durante más de tres décadas Aleks Syntek se convirtió en el cantante que nadie entendía, es más se sentía incomprendido en sus inicios ya que para muchos era muy popero para ser roquero y para otros era demasiado denso para ponerlo en el pop.

Sin embargo, el mantuvo su esencia, haciendo canciones que llegarán a la gente. Fue entonces que llegó Sexo, Pudor y Lágrimas con lo que despegó su carrera y lo dividió de ese mundo en el que comenzó, donde Rockotitlan, La Diabla, el Look y varios más se quedaron para ser más popular algo que siempre agradeció ya que las masas lo colocaron en las grandes ligas.

Pero lejos de marearse, Syntek no se conformó con ello y mantuvo su esencia de hacer grandes canciones que fueran del agrado del público y en especial de los jóvenes y niños.

Por ello hoy que la radio se mueve por un género como el urbano o reeggeaton en el que las letras dejan mucho que desear y su sonido es robotizadol, el cantante agradece mantenerse vigente pero con una gran problemática que sucede que es la desiguldad , por lo que hizo un llamado a que se equiparen las cosas, aunque eso sí lo urbano no es algo de su agrado.

“Yo no dejo que mis hijos escuchen esas canciones que están llenas de letras pronográficas y vulgares. Ojo no estoy dicendo que lo odio pero si creo que en una onda democrática las estaciones de radio deberían de poner la misma cantidad de veces las rolas de ellos y no de mi sino de otros que estamos queriendo hacer música honesta y de buena mano. Respeto mucho a la gente que le gusta eso muy sus gustos pero creo que esto también va en un rollo social que debemos afrontar para que no sucedan cosas”, destacó.

El cantautor agregó que “hoy es el momento en que despertemos para hacer grandes cosas, que cantautores le regresemos algo al pop que tanto nos dio y a los que lebemos mucho. Por eso hay que apoyar a los chavos que tienen algo que aportar a la música. El pop tocó fondo y es hora de que lo saquemos de ese bache con grandes canciones”.

MUEVE SU MOVIDA

Aleks Syntek, estrena su nuevo álbum, Trasatlántico, producción en la que le rinde un homenaje a su estilo a la movida española con esas canciones y grupos emblemáticos el cual ya está sonando en la radio y redes socuales con El ataque de las chicas cocodrilo al lado de David Summers de Hombres G, primer sencillo de este álbum el cual ya es lugar tres del Top Ten de la música.

“Es un gusto para mi hacer este disco. No fue fácil porque no quería que sonará tan fácil o porque ya no tengo talento. Al cotrario este no es un disco de covers, es mi homenaje a esa movida española con la que crecí y cuando se fueron gestando que muchos de esas canciones crecí con ellas. Siempore me llamó la atención de cómo hicieron este tipo de bandas que sonaban muy adelantadas a la época. Yo me prendía con Alan Parsons Project, Depeche Mode y esas cosas que eran lo alternativo, pero en especial a estos temas marcaron un antes y después de la música y nadie lo puede negar”.

En este disco Alek Syntek canta en 14 de los 17 temas con sus autores originales y podemos ver al mexicano con una satisfacción plena.

“Siempre he dicho que la suerte y los momentos llegan y eso pasó con este disco ya tenía muchas ganas de hacer algo así. No por ser un disco de concepto no tiene su dificultad y claro que lo fue. Yo mismo me aventuré a hacerlo y producirlo. Son rolas atemporales que las vestí a mi modo sin qu ese perdiera la esencia y que además se me hizo el capricho grabar y con los originales eso nadie me lo iba a quitar. Es un sueño hecho realidad y que me dio la oportunidad de grabarlas con los originales y fue grande. Sólo uno si me dijo que no lo haría y otras trtes por salud como fueron Luz Casal y el sr Miguel Rios, de ahí en fuera lo grabamos con todos y hasta video pudimos sacar”, destacó.

Trasatlántico, es el primer álbum conceptual en la carrera de Aleks Syntek, ya que es un tributo a la música española de los años 80 que lo inspiró y marcó en sus inicios musicales. Con un sonido vanguardista y versiones muy frescas, este álbum cuenta con un total de 16 temas y una introducción especial en la voz de Javier Gurruchaga de Orquesta Mondragón; además, cuenta con once colaboraciones de los intérpretes originales: Hombres G, Veni Vidi Vici, Danza Invisible, Nacha Pop, Cómplices, Mecano, Los Toreros Muertos, La Unión, Ana Belén, Patxi Andión y Orquesta Mondragón.

CON LA GENTE NORMAL

En este rollo de que la nostalgia se pone de moda y en el que está viviendo conlos conciertos del 90s Pop Tour, al lado de Cristian Castro y este Trasatlántico, Aleks Syntek destaca que si espera en un futuro hacer el reencuentro con La Gente Normal, banda con la cual se dio a conocer en sus inicios en los 90s y en donde conoció las dos caras de la moneda porque para muchos no era ni roquero ni popero, algo que hoy ya no le interesa.

“Sí, anes de hacer este Trasatlántico, quería hacer un reencuentro con León Chiprut y Michel Rojkind muy al estilo de lo que hizo Fobia recordando cada uno de los discos que se hicieron en su momento en tres noches diferentes, pero ellos quieren que si regresamos lo hagamos con un disco nuevo y que valga la pena. La verdad hoy yo no puedo hacer eso porque ya tengo este Trasatlántico y lo quiero hacer bien con gira y por todo lo de España que me está saliendo. No dejo de quitar el dedo del renglón con ello y esperemos se logre. A ambos les tengo que hacer una gran propuesta que los seduzca porque cada quien tiene su vida realizada”, dijo.