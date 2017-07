También volaron

Como con U2, ahora Paul McCartney agota boletaje para su concierto del 28 de octubre en tan sólo dos horas; se espera la confirmación de otra fecha

Era de esperarse.

Bastaron sólo dos horas para que los boletos del concierto de Paul McCartney a celebrarse el próximo 28 de octubre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México se agotaran.

Al igual que con U2, ahora los miles de fanáticos del ex Beatle se encargaron desde la mañana de saturar las lineas telefónicas desde antes que comenzara la preventa, así como la compra por internet, la cual dicen los organizadores fue restringida y bien cuidada.

Y una vez más los mexicanos dejaron claro que no hay crisis y así como se fueron diluyendo los de $450 pesos que erán los económicos, también fue frustrante para algunos no poder accesar por el sistema telefónico o por las redes sociales ya que los boletos de 12 mil pesos también se terminaban.

La gira que comenzó en los Estados Unidos de América en 2016 y lo ha llevado a tocar 41 shows en 12 países diferentes para más de 1.2 millones de personas, generando reseñas positivas tanto de la crítica especializada como de los fans y asistentes a los conciertos estará en el lugar que una estrella como él se merece.

El regreso de Paul a México después de cinco años, se recuerda por su último viaje se presentó en un concierto masivo histórico en el Zócalo de la Ciudad en el que convocó a 250 mil fans.

Desde su primera visita en 1993 Paul ha tocado 10 veces en suelo azteca..

La parte final del 2016 concluyó con la presentación estelar de Paul en el ahora legendario Festival Desert Trip en Estados Unidos. La primera ronda de shows de 2017 comenzó en Japón y continuará con algunas fechas en América durante el verano. Paul ofreció conciertos enormes con localidades agotadas en Tokio con destacadas reseñas en la prensa.

La nueva gira One On One incluye una deslumbrante producción nueva, así como temas clásicos del catálogo de Paul nunca antes tocados en vivo. El One On One Tour abarca toda la carrera de Paul – desde su primer trabajo con The Quarrymen hasta su más reciente colaboración con Kanye West y Rihanna – además de tesoros de The Beatles, Wings y temas de su catálogo en solitario en el que desde luego no faltan las sorpresas.

Sobre su próxima visita a México Paul explica: “México alberga muchos recuerdos especiales para mí. Hemos tenido varias noches brillantes ahí y no puedo esperar para generar más memorias en este Tour. Tendremos una gran fiesta juntos. Estamos listos para rockear en México”.