Te abrazarán muy fuerte

Este lunes se llevará a cabo el homenaje de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes en donde ya pernoctan varias personas con la intención de acudir a darle el último adiós al Divo de Juárez; un fuerte dispositivo de seguridad habrá

Su último show en la Ciudad de México.

Este lunes en punto de las 15 hrs se llevará a cabo el homenaje a Juan Gabriel quien fallecerá el pasado domingo en Santa Clara, California después de dar un concierto.

Después de una semana en el que se tuvo hermetismo por la forma en que la familia manejo a su manera el luto, no podían negarse al último adiós que se efectuara la tarde de este día en el Palacio de las Bellas Artes, en el que se espera que miles de personas acudan y en el que ya hay filas de personas esperando su turno para pasar.

Para ello la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública capitalina pondrán en marcha un dispositivo de vigilancia, movilidad y protección civil el cual estará listo desde antes de las 14 hrs cuando haga su arribo de la urna funeraria del cantante al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de ahí comenzará el recorrido

hasta el Palacio de las Bellas Artes y la vigilancia durante los dos días -lunes y martes- en los que se permitirá el ingreso al recinto a miles de visitantes.

Para quienes acudan al Palacio de las Bellas Artes se les sugiere tomar en cuenta las siguientes medidas: Llegar en transporte público; acordar con sus acompañantes un punto de reunión; acudir con zapatos y ropa cómoda; no llevar sombrillas, botellas de vidrio, tubos, palos u objetos punzocortantes; además, no asistir con bultos, maletas u objetos de gran tamaño y no llevar bebidas embriagantes, fuegos pirotécnicos, aerosoles o material inflamable.

Para cualquier denuncia o solicitud de apoyo, las autoridades federales y de la Ciudad de México ponen a disposición de la ciudadanía sus canales de contacto ciudadano, como lo son los números telefónicos 088 y 066 además de sus redes sociales.

POR TERCERA VEZ

Juan Gabriel ofreció dos veces sendos conciertos con orquesta sinfónica en este recinto, el máximo santuario de la cultura nacional, la primera en 1989, al cumplir 40 años, rompiendo con una barrera que había vetado a los exponentes del arte popular el acceso a este lugar y el segundo en 2013.

El Secretario de Cultura Rafael Tovar, anunció que por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, el autor sería recibido en el Palacio de Bellas Artes para rendirle homenaje siempre de acuerdo con la voluntad de la familia.

“Queremos sumarnos a la pena de millones de mexicanos frente a ese ídolo que significa Juan Gabriel”, dijo Tovar, quien señaló que el homenaje será “de cuerpo presente o con la urna de sus cenizas”.

El ministro comparó a Juan Gabriel con otras grandes figuras de la cultura mexicana que han recibido un tributo póstumo en el máximo altar de la cultura mexicana, como el comediante Mario Moreno “Cantinflas”, la actriz María Félix, y los pintores Rufino Tamayo, Diego Rivera y Frida Khalo.

Tovar dijo que había hablado ya con su representante y su hijo, y estar en espera de una respuesta, para organizar este homenaje “con toda la dignidad y todo el reconocimiento” a su trayectoria.

El funcionario recordó que en 1989 hubo una gran controversia entre las autoridades culturales cuando se propuso que ofreciera un concierto en el Palacio de Bellas Artes.

“Más allá de cultura popular lo que se reconoció es la excelencia y nadie podría poner en duda que era un gran artista muy versátil que lo mismo se movía entre la balada, la banda, el bolero, el ranchero y otros estilos”, afirmó.

“Con mucho rebasaba los niveles de excelencia por la cantidad de seguidores y admiradores, por la calidad de sus composiciones, por lo que fue una decisión muy acertada”, afirmó.

La pérdida del ahora legendario compositor de “Amor Eterno”, “No tengo dinero” y “Noa Noa” fue lamentada por todos, pero en especial por sus compañeros compositores.