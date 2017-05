Hija de Julito Chávez pone en evidencia a su papá y dice

Y Beristáin dice que un masaje pudo ser motivo de su pobre actuación

Los niños siempre dicen la verdad. En un simpático video que circula en redes sociales, aparece Julito Chávez, después de la pelea contra Saúl ‘Canelo’ Alvarez. Aparece con su pequeña hija sentada sobre sus rodillas.

Cuando el boxeador le dice, en referencia a las lesiones que tenía en el rostro tras el combate, ‘me mordió el lobo’, su hija con la inocencia de la edad le dijo ‘no, te pegó Canelo’. Por si fuera poco, la pequeña Julia, remato con un ‘No, no le pegaste’ cuando su padre le preguntó si él también le había dado algunos golpes a Álvarez.

EL MASAJE

Dos días después de la decepcionante derrota de Julito, el entrenador Ignacio Beristáin, entrenador de Chávez Jr., reveló la posible razón por la cual se mermó el rendimiento de su pupilo, con quien trabajó durante los últimos dos meses.

‘Si algo sucedió extra, podría ser tal vez un masaje que le dieron, que es totalmente prohibitivo para un peleador, recibir un masaje faltando dos horas para la pelea; lo relajaron demasiado’.

‘No acabo de entenderlo, él estaba perfectamente bien, durmiendo casi tres o cuatro horas antes de la pelea. Estaba relajado, estaba contento, se le miraba bien, pero me dicen que llegó una persona que siempre anda con él, me parece que preparador físico y le dieron un masaje, eso es hasta donde yo sé. Uno no puede estar siempre cerca de un peleador, cuidándolo como niñera’ señaló decepcionado el gran mánager mexicano.