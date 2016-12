Tiene Navidad con mucha azúcar

Jeimy Osorio nunca dejará de agradecer que el mejor regalo que le dejará esta Nochebuena, además de salud, es el de encarnar a Celia Cruz en la serie que le dejó granes satisfacciones y el gusto de pasar una Navidad en familia

Jeimy Osorio tiene mucho que celebrar esta Noche Buena.

Y es que durante todo el año el mejor regalo que pudo darle la vida fue el protagonizar a Celia Cruz en la exitosa serie que se transmitió en México en TV AZTECA.

Por ello y como regalo para los lectores de REFLECTOR esta bella actriz puertorriqueña aceptó ser la portada del diario para enviarles una Feliz Noche Buena y hermosa Navidad a todos y sus seres queridos.

Para Jeimy estas fechas son muy importantes porque es el pretexto para poder juntarse, dar un respiro a la vida y disfrutar a la gente querida que se tiene cerca y para recordar a la que se adelantó de una forma amorosa además de la rica cena que se prepara.

“Es un día muy especial para mi ya que es en familia, me encanta porque la paso en mi casa con mi gente vienen primos, sobrinos y gente que por el trabajo no podemos ver y cenamos el tradicional pavo brindamos nos intercambiamos regalo es algo muy bonito”, destacó.

CELIA, GRAN ENSEÑANZA

Para Osorio el hacer Celia Cruz fue algo que ya tenía destinado y muchas veces siente que fue la misma reina de la salsa la que lo puso en ese papel ya que en sus inicios en el ámbito artístico fueron en la música y ‘Celia’ le ha permitido retomar mi camino y buscar la forma de continuar ese sueño” dijo Osorio

Lo mejor que le pasó a Jeimy Osorio fue cuando Celia Cruz abandona la isla, no tenía idea de que se iría para siempre, pues en aquel entonces ella construía una casa para su familia.

“Más que atacar directamente a la Revolución, utilizamos el personaje ficticio de ‘Alberto’ para mostrar el abuso de poder de la época. En ese momento, Celia aprecia lo que Pedro hace por ella, pues se convierte en su mejor amigo, en su padre, en su hermana, en su familia y en su país entero, por lo que ella reconoce su valor”.

La actriz asegura que tras salir de Cuba, la llamada “Reina de la salsa” hizo todo lo posible por recibir el perdón y regresar, pero no ya no vivió para disfrutarlo.

“Por ejemplo, ella no supo en qué tumba enterraron a su madre. Sabemos que el pueblo cubano tiene una opinión diferente y por ello es que manejamos el tema con pinzas, sabemos que es un tema delicado”, platicó Osorio.

Dijo que en sus vacaciones de diciembre pasado visitó la ilsa, como una promesa personal que le hizo al espíritu de Celia Cruz. Durante su estancia recorrió el malecón, estuvo dentro de casa, bailó en El Tropicana y fue a Radio Progreso.

“Me quedé en una casa, con una familia cubana, porque quise sentir el calor de una familia, sentir el aire, la tierra. Fue muy enriquecedor porque la gente cubana, a pesar de que económicamente no tienen mucho, lo dan todo”.

Osorio, consideró que el legado de la cantante cubana al mundo de la música fue “La evolución de la rumba a la guaracha, a la salsa, al guaguancó, entre otros ritmos, fue un logro de Celia Cruz, ella representaba una fusión, se adaptó a lo que se tocaba en el momento, ya fuera flamenco, mariachi, marimba, incluso reggaetón en los últimos años”.

Jeimy destaca que Celia demuestra que con sus canciones supo abrazar diferentes culturas, con letras muy rítmicas pero con mensajes positivos y de amor que transmiten sus canciones.

Lo que no extrañará Jeimy pero que le dejó gran experiencia fue los cambios que tuvo que hacer para quedar tal y como era Celia Cruz en la juventud.

“El diseño de la imagen fue muy divertido, subí 25 libras, al principio es difícil hacer este cambio a tu persona, pero la emoción por hacer este papel fue más fuerte, representar a alguien que admiro me hizo disfrutar, incluso comer y aprendí a estar tranquila y ser transparente para no caer en una imitación o burla además de que me esforcé en buscar el vestuario más apegado a lo que usaba Celia.”, destacó la actriz que en el 2017 vendrá con su espectáculo musical basado en las canciones de la que hoy actúa para así retomar su faceta de cantante.