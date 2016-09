Tom Jones, un “Sir” de 76 años con voz intacta

Cuando alguien se atreve pisar un escenario, lo debe hacer con temple, seguridad y cierto cinismo, pero si se tiene 76 años, hay que agregarle experiencia, talento y ganas de divertirse, de recibir los aplausos, los gritos… las ovaciones.

Dos músicos salen al tapanco. La música inicia sólo con guitarra y batería, y es entonces que Thomas John Woodward, Tom Jones para la banda, sale como todo un “Sir”, como un caballero de la Orden del Imperio Británico (título recibido en marzo del 2006), que de pantalón y camisa negra, cobijado por un saco gris, comienza la sesión para sus seguidores, para esos que en su mayoría rebasan los 40 años y que algunos llegaron con hijos o nietos como chaperones.

“Burning hell” es la primera de la velada. Un club de admiradoras no tarda en lanzarle los primeros piropos, esas palabras que ha escuchado durante 53 años de carrera, cuando como todo un galán empezó a ser conocido como “El Tigre de Gales”.

Al concluirla, agradece a la concurrencia que copó el teatro Metropolitan el pasado lunes, les pregunta si están listos para pasar un buen rato y les informa que la siguiente rola le ayudó bastante en su carrera, sobre todo cuando se presentaba en Las Vegas. Así, obsequia “Run on” y para lo cual se une el bajista.

Luego de este par de souls, Tom, al que el color negro de su cabellera lo ha abandonado para darle paso al blanco del tiempo, espera a que seis músicos más (sax, trompeta y trombón, dos teclados y una guitarra más) tomen su lugar y muy a lo country interpretar Hit or Miss.

Su público se emocionaba en cada pieza que ofrecía, como en “Mama told me not to come” y “Didn’t it rain”, pero cuando llegó “Sex bomb”, de plano, las damas explotaron con su ídolo al ver como se “entregaba” en cada nota.

Antes de regalar la siguiente, Jones comentó que se trataba de una canción que le recordaba a su esposa Linda (Lady Melinda Rose Woodward, quien falleció de cáncer apenas el 11 de abril pasado, en Los Ángeles, California y con la tuvo un hijo en 59 años de matrimonio) y comenzó con “Tomorrow night”, aderezada con imágenes en una megapantalla al fondo del entarimado, donde se observa una luna llena que se entrelazaba con el mar.

“Raise a ruckus tonight”, sonó muy country pero contagiada con un estilo “New Orleans”, sobre todo cuando uno de los encargados de los metales sacó a relucir la tuba y el respetable contribuyó con el sonido de las palmas.

Posteriormente, Tom se queda sólo con los guitarristas, el bajista, el baterista y no de los tecladistas. “Es tiempo de rock and roll de los sesenta”, aseguró y se rifa con “Take my love”,

De nueva cuanta la banda completa hace su aparición, al que se agrega un acordeonista, era tiempo de hablar de “Delilah”, “Soul of a man” y “Elvis Presley Blues”. Al concluir, el nacido en Treforest, Glamorganshire, País de Gales, mencionó que “El Rey”, se merecía esta canción porque siempre fue un gran hombre, excelente persona y amigo.

Con “Tower of song” (original de Leonard Cohen y que el propio U2, tiene su versión) se proyecto parte del video oficial que muestra al intérprete pensativo, reflexivo, a la espera de seguir rolando por la música, pero el tiempo lo dirá. Este momento de relax fue acompañado por “Green, green grass of Home”.

Después, dos temas que pusieron de pie al público. La primera que Tom grabó en 1965 y que pese a ser una emblema en su carrera dejó que en 1996, Tim Burton la utilizara, cantada por el mismo en un show en Las Vegas, en la cinta “Marcianos al ataque” y que termina como el arma aniquiladora de los “hombrecitos verdes”, dando a enteder que era tan “fresa” ¡que ni los invasores la resistían, sus cabezas explotaba!: “It’s not unusual”.

Y que decir de su versión de “You can leave your hat on”, original de Randy Newman, usada en 1997 por el director Peter Cattaneo para su cinta The Full Monty, rola de la que hasta el propio Joe Cocker realizó una versión.

Para esta pieza, Jones se desprende del saco y deja ver completa su camisa negra de seda al igual que un enorme crucifijo que cuelga de una cadena de oro, en tanto que en la megapantalla se proyectaron tres siluetas de mujeres bailando muy sensual en compañía de un tubo, tal y como lo hacen hoy, algunas “damas de la noche” en los tables, dicen.

“If I only knew”, con videos de caricaturas en blanco y negó, además de “I wish you would”, con una gran ejecución del guitarrista, marcaron el final. Tom se despedía y caminaba a un lado del escenario mientras sonaba los últimos acordes de la rola.

Pero aún faltaba algo, el “Sir” lo sabía y regresó para ofrecer la canción que Don Black compuso para la cinta del personaje creado por Ian Fleming, James Bond, personificado por Sean Connery, “Operación trueno”, dirigida por Terence Young y que Tom interpretó en 1965: “Thunderball” y mientras en la megapantalla se pasaba un corto con partes de la cinta de el 007 y sus intérpretes: Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

Para concluir, regaló su versión de “Kiss”, de Prince, y se despisió nuevamente, pero al ver a la gente que quería más, le comentó en inglés: “¡Mexico, I love you!”, y después en su castellano: “Los aprecio, gracias muchas gracias”.

Preguntó si querían más y al tener una respuesta positiva, mencionó que ya había cantado country, rock and roll, soul, R&B, por ello les indicó a sus músicos que se rifarán con un boogie-boogie y se recetaron “Strange things”.

La rola concluyó y el cantante presentó a sus músicos, con los que espera estar mucho, mucho tiempo más. Nuevamente agradeció a la concurrencia en castellano: “Muchas gracias señores y señoritas” y ahora sí dejó el entarimado.

Podrá tener 76 años, pero la voz la mantiene intacta al igual que su carisma y el buen humor, algo que muchos desearían a sus veinte o treinta años, por ello, quizá, sería válido decir que “Más vale es cuchar a un ‘Sir’, que ver a un ciento tratar”, o algo así. (MARTÍN RODRÍGUEZ)