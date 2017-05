Torear en Guadalajara y la México

El anhelo del diestro Diego Sánchez

Viajará mañana a España luego de triunfar en Aguascalientes

AGUASCALIENTES (Miguel Angel Bolio, corresponsal).- De sobra se conoce la calidad del joven matador de toros aquicalidense Diego Sánchez, quien siendo de una reconocida dinastía torera, tiene una personalidad muy propia y que ha sabido darle curso para entrar de manera sobrada en el gusto del público, sin demeritar, claro, la gran clase que como toreros tienen sus antecesores.

Luego de cortar una oreja el pasado domingo en Aguascalientes, Sánchez, dice ‘la verdad es que me siento contento por lo sucedido y es que básicamente le puse muchas ganas a lo que hice porque sabía que era aprovechar este oportunidad a como diera lugar pues la situación se me pondría más difícil de lo que está, sobre todo porque no se pudo confirmar en la Monumental Plaza México, pero con este triunfo he tomado un buen aire y espero que con ello se me abran las puertas, ahora sí, de plazas como Guadalajara y México en sus próximas temporadas’.

Sobre que la tarde inició cuesta arriba, afirma ‘así es, la corrida no estaba embistiendo pero a base de esas ganas que mencioné fue que salí adelante, no había de otra. Y al final, el toro que me dio el triunfo tenía calidad pero lo cierto es que estaba muy atacado en el peso y entonces se paró, por lo que en la zona de tablas me puse ahí y me dejó hacerle muchas cosas que le gustaron a la gente, que me respondió muy bien hasta llegarla a convencer’.

Diego volará mañana a España para estar por allá hasta el jueves 13 de julio, tiempo que aprovechará para meterse a la dehesa de Alcurrucén, donde matará un par de toros a puerta cerrada y realizará tentaderos.

A su regreso a nuestro país, vestirá de luces el 18 de agosto en la feria potosina de Cedral.