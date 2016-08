Torrente, nuevo domador de Esmeraldas del León

ES UN PASO ADELANTE EN MI CARRERA DIJO JAVIER

El estratega fue auxiliar de Marcelo Bielsa en México con Atlas y luego en Francia al mando del Marsella

El argentino Javier Luis Torrente fue anunciado como nuevo director técnico de Esmeraldas del Léón, en lugar de Luis Fernando Tena, por lo que resta de la temporada 2016-2017 de la Liga MX.

La información fue adelantada por el club Once Caldas de Colombia y más tarde confirmada por el conjunto del Bajío, ambos a través de sus respectivas cuentas oficiales de twitter.

Antes de partir rumbo a México, el argentino Javier Luis Torrente dio sus primeras palabras como nuevo estratega felino.

“Es una decisión de elegir un progreso en mi carrera, me duele dejar un equipo del que me encariñé, pero tenía que tomar una difícil decisión, por más que es algo muy profesional y positivo para mí. Profesionalmente (llegar al futbol mexicano) es un paso adelante en mi carrera”, dijo Javier Luis Torrente a ESPN.

Incluso reconoció que también fue bueno el cambio, porque su situación en Once Caldas ya no era buena en los resultados. Dejó al equipo fuera de la zona de clasificación con solo tres victorias en once juegos.

Torrente viajo anoche desde Colombia rumbo a la Ciudad de México para luego trasladarse a León, Guanajuato. porque se espera que hoy mismo diriga su primera práctica al frente de los esmeraldas.

LE CAMBIARÁ LA CARA A ESMERALDAS: FERNÁNDEZ

La personalidad que tiene Javier Luis Torrente fue su mejor carta de presentación para que el León se fijara en él. La directiva del club considera que su carácter podrá ayudar a enderezar el camino de los verdes, que ahora se encuentran en el último lugar de la tabla.

“Como está la situación actual del equipo es un entrenador que tiene mucha personalidad, es de sangre caliente, tienen mucho tiempo en el futbol, ha trabajado mucho tiempo al lado de Bielsa, pero sobre todo por su personalidad. Ya se habló con él y tiene la idea de proponer, de ser vertical, que apriete en campo del rival”, dijo Rodrigo Fernández, director deportivo de los Panzas Verdes.

“Es un entrenador que transmite y debe transmitir, se tiene que ver en el campo, se ha hecho un gran esfuerzo para tener este plantel. Estamos confiados que es la mejor opción, creo que va a transmitir lo que queremos”.

El directivo también reconoció que ese carácter que les gustó también hace pasarse del límite, pero confían en que haya aprendido de las lecciones vividas.

La directiva tiene confirmado un juego amistoso el próximo sábado contra Necaxa para que Javier Luis Torrente comience a ver a su equipo en acción ante de presentarse en la Liga Bancomer MX.