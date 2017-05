¡Trampa en el descenso!

Palabras de Moisés Muñoz generan dudas

Ve muy rara la forma como Pumas y Monterrey perdieron sus últimos juegos

Una cascada de dudas cae sobre el descenso de Jaguares.

Tras varios días de consumarse la pérdida de la categoría para los de Chiapas y en el recuento de los daños, surgen comentarios que hacen dudar de la legalidad en la definición del descenso.

AL término del juego Atlas-Chiapas, Moisés Muñoz hizo comentarios que ahora se analizan con más calma y que

Generan dudas.

“Es difícil aceptarlo, porque es difícil aceptar que tanto Pumas y Monterrey hayan perdido sus dos últimos partidos, y de la manera como lo hicieron, de verdad es de cuestionarse; Monterrey un equipo, el que más llega a al arco rival, y de repente no hace un sólo tiro a gol en Veracruz, se me hace demasiado sospechoso, de la misma manera que pierde con Morelia”, aunque luego aceptó que fue Jaguares el culpable por no rescatar más puntos.

Mientras Sergio Bueno lado aceptó que los últimos resultados de Pumas y Monterrey perjudicaron a Jaguares, porque perdieron con rivales directos en la lucha por no descender.

“Es difícil hablar del tema, cierto que se dieron resultados incongruentes y desgraciadamente obraron en contra nuestra…si algo raro o extraño hubo, el tiempo aclarará las cosas, pero me resulta aventurado dar un juicio, no estuve cerca, ni hay pruebas o elementos…pero si aparecieran pruebas desde luego buscaríamos justicia”.