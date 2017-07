Tres custodios vinculados a riña en penal: Astudillo

Falta de personal causó retraso en operativo

ACAPULCO, Gro.- Al menos tres custodios del penal de Las Cruces en Acapulco estuvieron involucrados en la riña entre internos que dejó como saldo 28 reos muertos, indicó el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, quien reconoció que no cuenta con presupuesto para atender el problema de sobrepoblación de los reclusorios.

Afirmó que en Acapulco se encuentra el reclusorio más grande del estado donde convergen varias bandas que se disputan el control de la venta de la droga; sin embargo, afirmó no tendría que haber reos de alta seguridad “porque no existen las condiciones”.

En una entrevista radiofónica donde relató los hechos, aclaró que no se está lavando las manos ni se está excusando, pero “ha llegado la hora de ponerle más atención al problema de los reclusorios, porque hay una sobrepoblación, hay gente de más, no se les ha invertido dinero (…) creo que nos hemos detenido mucho a pensar cómo mejorar las policías, que no las hemos mejorado tampoco y hemos descuidado el tema de los reclusorios que cada día es más delicado en el país”.

El mandatario estatal mencionó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación hace tiempo por el tema de reclusorios; sin embargo, Astudillo Flores reconoció que “primero, no nos dio tiempo de hacer mucho, y segundo, ¿a dónde mandamos a la sobrepoblación que traemos de alrededor de 500 o 600 personas?… No pudimos hacer mucho, lo primero que habría que hacer es tener dinero para invertirlo, no lo tenemos, y segundo, sacar por lo menos a un promedio de 500 o 600 reos que no tuvimos a donde mandarlos”.

Respecto a la participación de tres custodios en los hechos, explicó que “no intervenimos porque los propios custodios, de acuerdo con la información que tengo, varios de ellos intervinieron, entonces esa es una realidad que tenemos, que han sido señalados en las propias declaraciones de 13 o 15 personas que han declarado hasta ahorita, son tres custodios los que intervinieron”.

Dijo que no cree que estos guardias hayan colaborado en la riña, pero sí permitieron que ocurrieran. “Hay tres personas que están debidamente señaladas, 11 también de los que están purgando proceso o están en proceso, también están señalados como los que organizaron toda esta acción”.

El gobernador indicó que hubo una riña pero no una fuga. En la gresca, aceptó que participó el cartel Independiente de Acapulco contra todos los demás, “contra todos los que no se alinean, así de sencillo, no puedo decir contra alguien más porque no tengo los elementos con base en una investigación que se está haciendo como para decir sí fueron los Beltrán u otros”.

Relató que la riña comenzó a las 04:00 horas y se calcula que duró entre 60 y 90 minutos, por lo que debió haber terminado alrededor de las 05:15 horas.

Dijo que él se enteró del asunto a las 05:45 por lo que de inmediato se trasladó al sitio en helicóptero junto con el secretario de Seguridad Pública que estaba también en Chilpancingo.

Confirmó que cinco personas fueron decapitadas y sus restos fueron puestos en el patio, “en ese momento se conoce que hay los primeros cinco fallecidos”.

Dijo que a las 09:00 horas entró al reclusorio la policía estatal, junto con la policía ministerial.

“Con lo primero que se encuentran es con las cinco personas en las circunstancias de crueldad manifestadas, después van caminando, y encuentran otro espacio, un segundo punto, donde encuentran a ocho muertos más, sumando así 13, después siguen caminando y encuentran otro espacio donde encuentran a 14, más adelante, en la zona de visita conyugal, encuentran a una persona sola muerta”.

Refirió que fueron asesinadas con armas punzo cortantes, y se estima que en los hechos se usó por lo menos un arma de fuego, “una pistola 38, de acuerdo con los casquillos de los cuales se encontraron tres”.

Respecto al hecho de que pasaron tres horas para que ingresara la policía, Héctor Astudillo explicó que se debió a que la falta de personal.

“No teníamos el suficiente personal para entrar, tuvimos que juntarlo para poder entrar, no podíamos entrar 20, 30 o 50, logramos estar 250 y entramos con 250 y con la ayuda de un helicóptero”.

Insistió en que, a pesar de que en Acapulco está el penal más grande de la entidad, no hay presupuesto para poder despresurizar la prisión que alberga a varias bandas que se disputan el control de la venta de la droga, así como reos de alta seguridad.

Aceptó que no fue correcto “lo que hicimos de cómo leer los nombres, pero la urgencia de la presión de la gente que teníamos encima, que estaba brincando ya las mallas del reclusorio obligó a decirles los nombres, no porque fuera lo correcto ni lo deseado ni lo conveniente sino porque las circunstancias así nos colocaron; se dieron nombres y así se dispensó un problema”.