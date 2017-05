Tres visiones en la madrugada

Sí, ella me gusta, enseña, reta, motiva y cuestiona severamente.

Sí, también la fiesta de toros.

Esta madrugada pienso en las dos. Y no sé cuál me duele más, aunque sé bien que gozo ambas.

Una vez más, la parición de productos para esta columna, alumbrados entre dolores y sueños de placer, tiene lugar a estas horas, en las que lo mismo me hace falta tenerla cerca que tragar miedo.

Muchas cosas importantes pasaron ayer en mi mundo de pasión, tanto como son aquellas que pueden acabar o renovar las relaciones que surgen en este.

Esos hechos originan los temas de hoy, que tratan acerca de cómo el ser humano es capaz de arrancarle el triunfo a las circunstancias, de la imposición de la fuerza al debate de las ideas y de la necesidad de enfrentar la duda para modificar o confirmar el camino escogido en la vida.

La circunstancia soy yo

¿“Efectista”? ¿Cómo? ¿Lanzar tu vida hacia un par de puñales, en un encuentro altamente posible causante de dolor y potencialmente de muerte, puede obedecer sólo a la intención de impresionar el ánimo del espectador? Vaya, ¡qué diferente concepción tengo entonces del amar!

Entregar el cuerpo de esa manera, ofrendar la vida yéndose por derecho sin la menor duda, gritar con pasión y sin gesto alguno “¡voy por ti, porque sólo a ti te quiero! ¡Mátame, que sin ti no vivo!”, lo concibo propio de quienes aman tanto que no saben de circunstancias, sólo de sentimientos.

Es cierto, Joselito Adame no es mi torero favorito, pero reconozco la admirable lección de vida y torería que dio ayer en Madrid, donde enseñó que el hombre puede crear sus circunstancias, no únicamente aceptar el mandato del destino.

Claro, quizá así lo veo porque no sé nada de toros, únicamente, tal vez, algo de amores.

El colmo en México: supuesta periodista amenaza vida de torera, a quien reclama ejerza profesión

La violencia y la intolerancia niegan el valor de la razón, factor indispensable para el progreso de las personas y su sociedad.

Pese a verdad tan evidente, paradójicamente en el punto más alto del conocimiento vivido por la humanidad, las comodidades creadas por los avances tecnológicos parecen alentar en algunas personas la pereza mental, que provoca que, en lugar de indagar y entender a seres humanos, opten por actuar bajo moldes o dogmas que les alejan del ideal de la verdad y acercan a la realidad de la violencia.

El señalamiento de la torera Hilda Tenorio acerca de la amenaza de muerte que recibió esta semana por el ejercicio de su profesión, increíblemente hecha por alguien que al parecer laboró en un medio de comunicación y se firma como “Mercedes L. Ferráez”, es algo inadmisible para taurinos y no taurinos, que debe ser conocido y de ninguna manera desestimado.

La respuesta de Tenorio a tan lamentable caso, es ejemplar para quienes, independientemente de pensamientos distintos, compartimos un mismo país donde la sinrazón crece:

“…Quiero recalcar que mi educación y pensamiento siempre ha sido el de la NO VIOLENCIA, y así, pido a todos ustedes que actuemos.

“Desde luego se tomarán cartas en el asunto de manera legal para que no queden impunes estos actos que la civilidad reprueba.

“Con todo cariño, les mando un abrazo a todos”.

Los seres humanos bien nacidos son definidos, más que por sus ideas, por sus valores.

Ser taurino o anti taurino no refiere a personas buenas o malas, mejores o peores: habla únicamente de semejantes con ideas distintas, merecedores todos del más absoluto respeto a su ser y expresión.

Dudar es manifestación de vida y necesario refresco de la mente

De vez en cuando, ¿por qué no siempre?, es necesario drenar el alma pues de no hacerlo se intoxicaría el resto del ser con ideas, que tanto por ciertas como por falsas generan dolor y provocan la peor muerte, esa en la que sólo respiras, pero dejas de sentir.

En la inteligencia de esa necesidad para mi salud, recordé que muchas veces somos circunstancias animadas, es decir, resultados de hechos ajenos, pero con posibilidades para cargar o tirar sus consecuencias.

Como podría decir mi reina y señora, en palabras quizá no propias de la corte: “¡Uta, amor!… ¿todo eso sólo por lo que te dijo?”.

Bueno, es que me las estrelló en la cara uno de mis tres corazones.

“Lastimar un toro es lo peor que te he visto hacer. No hay justificación moral alguna de ello. Y si quieres vivir tus emociones o retarte, pues mejor ponte a entrenar para correr un maratón más rápido”.

¿Qué padre quisiera exhibir sus bajezas ante sus hijos? Ninguno, pero mi necesidad de volver a tragar el divino miedo que da ofrendarme a lo que amo y está labrado en lo más profundo de mi ser por instintos atávicos, ¿es vergonzoso?

“No, amor, eso es lo que tú sientes, lo que quieres hacer, lo que disfrutas. Ella primero debería entender por qué lo haces”.

Amo a las dos y no, la fiesta de toros llevada con rigor no es sacrificio sin razón, sino liturgia que permite aceptar, a algunos seres humanos de particular intensidad, el miedo a la muerte que les persigue desde que nacen, la angustia continua por existir en lo finito e impredecible y la decisión de gozar tan intensamente el suspiro de la vida que hasta esta ofrecen.

riverayasociados@hotmail.com