“Triste e incómodo por no jugar”

SE DECLARA MICHAEL ARROYO

Sabe que las reglas se respetan, pero espera ayudar dentro del campo

Triste, incómodo, molesto, desesperado y hasta frustrado se siente el ecuatoriano Michael Arroyo por no ser titular con Águilas de América, pero al mismo tiempo se dice tranquilo porque espera poder regresar al 11 inicial con base a su trabajo en los entrenamientos y durante los partidos.

Arroyo no ha salido ni a la banca en los dos últimos partidos contra Veracruz y Morelia, entre una molestia en la rodilla derecha y la regla 10/18 que sólo permite al técnico Ricardo Antonio La Volpe echar mano de 10 no nacidos en México en cada partido.

“Es un poco incómodo para todos. Uno puede aceptar decisiones, pero no está contento porque la ambición de todos los jugadores es estar en el campo de juego, pero es una regla que se tiene que respetar; tenemos que apoyar a todos los compañeros que están y alentar al club, pero la verdad un poco triste porque no se puede ayudar de afuera, es muy distinto cuando uno está dentro”, confesó Arroyo en entrevista con TDN.

Cuando Michael estaba en forma, La Volpe decidió mandarlo a jugar con la sub20 en el duelo de la cuarta jornada, situación que el ecuatoriano acata.

“Son decisiones que uno respeta pues por algo somos profesionales, por algo tenemos contrato, no creo que haya sido por otra cosa. Creo que más ha sido por decisiones del profe, él tiene que elegir y para eso estamos acá, para trabajar, para recibir órdenes y gracias a Dios ya estoy otra vez en la cancha”.

Inevitable hablar de los altibajos en el vuelo de Águilas en este arranque del Clausura 2017.

“Cuando no se está bien siempre se habla mucho. No estamos pasando por un gran momento, pero creo que es un grupo muy fuerte, una familia que ha demostrado todos estos años que sale adelante en situaciones difíciles y esta vez no será la excepción, porque hay muy buenos futbolistas y han llegado muy buenos refuerzos”, valoró.

También Arroyo dejo en claro que respaldan a muerte a su técnico La Volpe, confiando en que pronto encontraran la regularidad deseada en los resultados.

“Como en todos los clubes, siempre que no hay resultados se habla de que el técnico sale, pero creo que esas son decisiones de la directiva, nosotros tenemos que respaldar al profe con triunfos, ganando de visita y de local para que se pueda mantener acá porque el apoyo es mutuo”.

Michael agregó que Ricardo como entrenador puede poner a los que crea que hará las cosas bien.

“A quien él ponga va a hacer las cosas bien y los que estén en la banca también y nosotros responder igual, él depende mucho de lo que hagan los jugadores como los jugadores de lo que haga el técnico”.

El club América marcha en el lugar 11 de la tabla general al acumular seis puntos, producto de dos victorias y tres derrotas, cuando se han disputado cinco fechas y mañana recibe al Puebla en el estadio Azteca a las 21:00 Horas.