Triunfa con sus besos pasajeros

Después de cumplir el sueño de firmar con una disquera, Jary, busca corresponder la confianza con un disco de 12 éxitos y no de uno sólo

Jary, el nuevo talento de la música pop juvenil, presenta su álbum Besos pasajeros, ya disponible en formato físico y digital. Esta producción representa un paso importante en su carrera como solita, ya que es el primer material que graba bajo el respaldo de su casa disquera, Sony Music México.

Esta producción, además de tener temas escritos por el propio Jary, cuenta con composiciones de reconocidos autores como Horacio Palencia, Joss Favela, Pambo, Ricky Montaner, Julio Ramírez (Reik), Pablo Preciado (Matisse), María Bernal y Cecy Leos (Kaay), por mencionar algunos. El álbum está compuesto por doce temas con gran diversidad de géneros (bachata, R&B, urbano, regional, balada), pero con una base pop.

“Estoy justo en el momento preciso y muy contento con los resultados. El público notará la diferencia, en este disco hay más madurez porque he crecido física e intelectualmente; con canciones actuales, de vanguardia, propias de mi edad, se ha hecho un extraordinario trabajo en equipo. Cada canción narra una anécdota que realmente me sucedió y si el público escucha todo el álbum será como si estuviera leyendo mi diario. Es como mostrarme desnudo en todas mis facetas, en lo romántico y en lo fiestero”, explicó.

No te cambiaría, cuyo video suma más de 11 millones de reproducciones en su canal de YouTube, la escribió con Horacio Palencia y en ella combina la balada con lo regional, pues considera que ese género está muy arraigado y cada día conquista a más audiencias.

“En las letras hablo de todo un poco. Hay algunas de amor, de lo triste que puede ser terminar una relación. Perdóname, por ejemplo, se refiere a un hombre que, por haberle dado todo, le pide perdón a una chica. Él la trató bien, la hizo sonreír, la amó tanto, pero quizá ella buscaba a quien la tratara mal”, comentó.

El primer sencillo de este álbum, No te cambiaría, ha resultado ser todo un éxito entre el público mexicano y de Latinoamérica. El video musical de este tema supera las once millones de reproducciones en tan sólo tres meses. Recientemente, Jary estrenó su segundo sencillo titulado "Llueven estrellas", el cual está colándose en el gusto del público y próximamente se presentará el video oficial.

Jary, originario de la perla tapatía, es un joven que se dedica al 100% a su carrera como cantante, compositor y músico; con mucha disciplina para llegar a los objetivos. Con tan sólo 19 años, Jary mantiene como prioridad sus redes sociales, poder complacer y estar cerca de sus admiradores. Actualmente cuenta con dos millones de seguidores muy cautivos.

Aunque el cantante se identifica más con la balada, admitió que los ritmos latinos le llaman mucho la atención, así como lo urbano que se manifiesta a través de Jueves, que compuso junto con Menny Méndez.

“Sé que muchos intérpretes apuestan por incluir covers, pero no fue mi caso, porque busco crear una identidad. Quiero que cuando la gente escuche una canción sepa de inmediato que soy yo. Los covers son buenos, pero se prestan a comparaciones, a que la versión original sea mejor y eso no me gustaría”, apuntó.

Jary inició su carrera desde niño y a la par se dedicaba al fútbol. Antes lanzó un EP de manera independiente y ahora es un artista firmado por Sony Music México. Admitió que el camino no ha sido fácil, pues debió tocar muchas puertas.

Por ello es que, a sus 20 años, desea mostrar una imagen positiva en sus admiradores. Decirles que los sueños sí se hacen realidad con lucha, entrega y perseverancia todos los días.

“Si lo haces con pasión y si nunca te das por vencido claro que llegas a tu meta. No tengo vicios, no fumo, no bebo alcohol, no uso drogas y quizá puedo ser un buen ejemplo para los chicos de mi edad. Me gusta lo saludable e ir por el buen camino”, comentó.