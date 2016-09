Trump es vomitivo: Garbage

La banda norteamericana, Garbage, reitera su amor por México y se lanzan contra el candidato a la presidencia de Estados Unidos, quien les da vergüenza)

La banda de rock Garbage ofreció un concierto en la arena Ciudad de México en el que la vocalista expresó su amor por México y recordó que fue en esta capital cuando tuvieron un show “profesional” como banda y agradeció el apoyo que le han brindado durante más de 20 años de trayectoria artística.

“No sé qué tiene esta ciudad pero cada que venimos es como estar en casa. La primera vez que estuvimos aquí fue hace 21 años en el Teatro Metropolitan y fue el primer lleno profesional de nuestra carrera. Han sido tan leales y eso no se nos olvida”, agregó.

Shirley Manson también ofreció un potente discurso durante su concierto ofrecido la noche de este miércoles, donde pidió disculpas por las ofensas y las declaraciones genocidas que ha hecho Donald Trump.

“No digo esto en cada show que tocamos pero en nuestra banda todos somos americanos, así que me da vergüenza y un sentimiento vomitivo Donald Trump, muchos de nosotros sí respetamos y amamos su cultura, su gente trabajadora y creativa”; declaró la interprete.

“Sólo diré otra cosa sobre Trump, 2016 será un año difícil en el mundo y en lo personal, sólo quiero enfatizar que el cambio de la oscuridad que hay puede ser llenado con luz y amor con gente que como nosotros, no dañamos a nadie” reconoció.

La cantante que se caracteriza por su gran sentido de la moda iba enfundada en unas medias caladas negras, un vestido blanco de flecos con rayas horizontales en tonos plateados y su icónica cabellera de color rosado.

Durante el show ofrecido, la agrupación originaria de Madison, Estados Unidos, tocó temas como “Paranoid”, “Stupid Girl”, “Sex is not the enemy”, entre otros temas que hicieron vibrar a la Arena.

Pero “Cherry Lips”, “Only Happy”, fueron algunas de las canciones que más emocionaron a los fans de Garbage, la banda estadounidense se despidió con “Sometimes”, “Empty” y “Beloved freak”.