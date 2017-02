Tuca descarta campeonitis

En los Tigres

El técnico espera que sus jugadores hablen en la cancha y no sólo cacarear

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, Nuevo León.-Ricardo Ferretti, técnico del campeón Tigres, descartó que su equipo esté sufriendo por haber disputado la final del Apertura 2016 el 25 de diciembre.

Tras vencer al América en tanda de penales en el Estadio Universitario, el equipo regiomontano solo tuvo 12 días para preparar el arranque del Clausura 2017, a pesar de eso, el estratega consideró que la falta de preparación no es un factor para tener una baja cosecha de puntos.

“Sería muy sencillo decir que sí, muy sencillo, pero yo no lo veo así, ya pasó demasiado tiempo para seguir o pensar en este tipo de excusa, la verdad sería muy falso para mí, ya estamos casi en el 25 de febrero, escudarme en eso sería muy falso. No tiene nada que ver lo qué pasó el 25 de diciembre con lo que estamos viviendo ahorita, nada que ver, así de sencillo”.

Tigres forma parte de los tres últimos lugares de la tabla general, apenas suman cuatro puntos de 18 en disputa, lo que los tiene en la posición número 16, pero Ferretti asegura que no es descabellado lograr la clasificación a la liguilla.

“Sí creo, sí tengo esperanza, sí tengo todo, pero de nada me sirve estar cacareando, hay que lograr los resultados y mientras no logremos resultados positivos cada vez se empieza a alejar más la posibilidad de clasificar, pero creo y si no lo hiciera para que estoy aquí , tengo que creer en el trabajo de mis jugadores, creer en el apoyo de la afición, sobre esto trabajar y empezar a sacar resultados positivos”.