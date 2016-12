Tultepec: crónica de una tragedia anunciada

Mientras en otros países las tragedias donde mueren civiles inocentes son ocasionadas por organizaciones terroristas y guerras, en México la impunidad, la corrupción y la desatención de las autoridades en asuntos importantes y delicados, son las que propician efectos similares a los de un ataque terrorista. Las imágenes que se dejaron ver en la tarde del pasado 20 de diciembre en el mercado de pirotecnia San Pablito en Tultepec así lo corroboran: de no saber que ocurrieron en México las imágenes del mercado totalmente destruido y gente muerta, podrían fácilmente confundirse con las vistas en Alepo o en países con terrorismo; pero al pasar en México, lo primero que se nos debe venir a la cabeza es la corrupción como la causal de la destrucción.

Tultepec es el retrato más amargo que un gobierno corrupto puede ofrecer. Al carecer de empleos fiables y dignos, los habitantes de Tultepec se ven obligados a optar por un oficio lleno de riesgos como lo es la pirotecnia. Las autoridades, lejos de ofrecer talleres y/o protección efectiva, toleran esta actividad a suerte de quienes operan ahí, en su mayoría, artesanos con bajo nivel educativo que los limita a sólo ejercer un oficio de tradición familiar. El trabajo con pirotecnia no puede ser tratado como el resto de los oficios, sabemos que las artesanías de cerámica, barro u otros materiales ofrece riesgo mínimo de quien lo ejerce, pero al usar pólvora como materia prima en la creación de cohetes, el gobierno o debe prohibir esta actividad o, si la permite, debe vigilar con lupa que se cumplan con todos los estándares internacionales de seguridad, cosa que no hicieron nuestras autoridades.

Resulta irónico que una semana atrás de lo acontecido las autoridades encargadas de la actividad pirotécnica en Edomex presumieran al Mercado de pirotecnia de San Pablito como el más seguro de América Latina. Esto de acuerdo a un comunicado de Ignacio Rodarte Cordero, director del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, quien dijo que el mercado estaba acondicionado para evitar una “conflagración en cadena en caso de un chispazo”. Evidentemente, Ignacio Rodarte es muestra inequívoca de la manera como los funcionarios hacen comentarios muy a la ligera sin tener certeza de lo dicho. En vez de un comunicado para presumir lo que no se tiene (seguridad en este caso) lo lógico habría sido decir que se implementaría un operativo en estas fechas para garantizar la seguridad de los visitantes y comerciantes. Era obvio que al ser diciembre la demanda se incrementaría y por ende la mercancía explosiva y con ello las probabilidades de que algo saliera mal, como fue el caso.

La tragedia de Tultepec revela algo preocupante: la falta de una cultura de la prevención en nuestro país. A sabiendas que cuando hay más demanda de pirotecnia es precisamente en fechas patrias y en posadas navideñas, los operativos de verificación deberían de intensificarse, pero no se aprende de los errores.

11 años atrás en los días de las fiestas patrias de 2005 se vivió una tragedia similar y al tiempo, poco o nada se hizo para que no se volvieran a repetir hechos como éste, más de una década después vivimos una tragedia similar y sin contar otros varios más incidentes similares, aunque de menor impacto. Ya ni siquiera puede decirse que “ahogado el niño a tapar el pozo” en este mercado el niño se ahogó numerosas veces y el pozo permaneció abierto. En México las autoridades prefieren actuar una vez que se ha consumado la tragedia o lo no deseado que preverlo y muchas veces ni si quiera sucediendo la tragedia se toman las medidas necesarias; así es el modus operandi de nuestras autoridades ¿acaso el gobierno no prefirió que se escapara Javier Duarte pudiendo prever la situación y atraparlo cuando tenían la certeza que aún permanecía en el Palacio de Gobierno de Veracruz? Aunque, en este caso de Veracruz, la situación es otra la forma de actuar del gobierno es similar que en Tultepec.

Las autoridades se hicieron de la vista gorda, ya que nadie quiso ver la bomba de tiempo que era ese mercado. Bastaba un vistazo rápido para darse cuenta de las pocas condiciones de seguridad existentes. Alguien debió de dejarse corromper o cobró sin hacer su trabajo para que San Pablito operará en tales condiciones. Lasautoridades correspondientes junto con el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia no hubiesen incurrido en actos de corrupción en temas tan sensibles como este, muy probablemente no estaríamos hoy lamentándonos de esta tragedia solo observada en países del tercer mundo, sin sistemas de planeación, de coordinación, ni de regulación. Ese es el México de hoy, tan letal por la corrupción como lo es el terrorismo internacional y la destrucción bélica. La corrupción es tan dañina —o más— que el terrorismo, pero mientras las autoridades y nosotros como sociedad no nos percatemos de ello no se le dará su debida importancia al tema de la corrupción que debería estar en primer lugar como prioridad para salvaguardar la integridad de los mexicanos tanto física como moralmente.

Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio México de Periodismo 2013. Director de la revista Medicina Científica. ferfuentesmty@hotmail.com