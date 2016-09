¿Uber sin conductores?

Las Pérdidas Millonarias De #Uber

No todo anda bien en Uber, tan solo en el primer semestre del año ha perdido más de 1.200 millones de dólares, según lo publicado por #Bloomberg. Pero la culpa de dichas pérdidas las tienen los conductores, asevera Uber. Si se trata de encontrar culpables tarde o temprano Uber se quedará sin conductores. El tropiezo inicia con las mentes “brillantes” de quienes tienen la responsabilidad de dirigir a Uber a buen puerto, pues han afectado la calidad de vida e ingreso de sus socios, y segundo, el desánimo –involuntario- de miles de conductores quienes han bajado la calidad en el servicio.

Uber un Revolucionario del Transporte

El uso de nuevas tecnologías no le quita a Uber el título de ser un revolucionario en el transporte privado de pasajeros. De sacar a personas con menos recursos e incluso profesionistas en automóviles último modelo por las calles de la Ciudad de México a fin de tener un ingreso extra, muy meritorio ante la débil economía de la cual no alcanza para nada. De brindarle una opción de transporte a un nicho de mercado que deseaba un servicio de seguridad y calidad por un precio relativamente bajo en comparación con las debilidades e inseguridades de los taxistas legales y piratas.

Uber y sus coches 100% autónomos

No estamos muy lejos de que Uber tenga sus primeros carros autónomos. Lo importante para la compañía es ganar-ganar, sin importar la inversión que hicieron miles de socios quienes sufren por sacar los gastos del automóvil. Uber sabe de la baja en el servicio por parte de sus conductores, y sabe que es origen de las decisiones que ha tomado, por tanto tienen planeado iniciar con carros autónomos, es decir, sin conductores. Dicha idea arrancará en Pittsburgh, Estados Unidos, donde desplegará 100 coches de aquí a final de año.

Pero no todo lo que se lee es oro, pues me enteré que el modelo elegido por la compañía llega de la mano de Volvo, que ha modificado su XC90 para integrar todo tipo de sensores y medidas de seguridad y convertir el coche en 100% autónomo, sin embargo los nuevos autos estarán en todo momento supervisados por humanos en el asiento del conductor, así que 100% autónomos no son.

Algo importante es que Uber no tiene pensado producir vehículos en masa, más bien, quieren ganarle a #Google y #Tesla en la incursión de autos 100% #autónomos. Cabe señalar que en la primera fase los clientes seguirán solicitando coches de la manera habitual desde la App de Uber, pero los vehículos disponibles se combinarán al azar con los coches sin conductor. Veremos cómo funciona, ya sabremos si los ingresos de Uber crecieron o siguen a la baja para un día terminar en el olvido colectivo.

