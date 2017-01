Un Cruz Azul poderoso e importante

Los deseos de Francisco Jémez para el 2017

Satisfecho con el plantel que la directiva le dio.- Espera que la afición crea en el equipo

Francisco Jémez, técnico de Cruz Azul, quiere regresar al equipo el protagonismo que perdió en los últimos años. Después de 19 años sin título y cinco torneos sin clasificar sabe que la afición quiere ver unos jugadores que se maten en la cancha.

Los deseos del estratega ibérico, es hacer un grupo que dentro y fuera de la cancha lo respeten, porque hasta eso lo perdió Cruz Azul, y muestra de ello son tantas burlas.

“En el plano profesional, he venido para ayudar a este equipo a retomar una dinámica y los deseos de hacer algo que lleva sin tener un título, y sobre todo hacer de Cruz Azul una escuadra poderosa e importante”.

El técnico español quiere darle un motivo a la gente que sigue cada ocho días a los celestes y buscará darles una alegría en la cancha. “Nosotros les vamos a dar ese motivo de realidad a la afición, que estén ilusionados, porque ellos si quieren a su equipo, admiran a los jugadores y piensan que este será el año en que todo va a cambiar, pero eso debe estar basado en algo y esa base se la daremos nosotros”.

-¿Cómo te ha tratado la afición de Cruz Azul?

“Muy bien muy a gusto, con mucho calor de la gente de la afición y eso no me lo esperaba a esta altura, estar tan adaptado en un país tan lejos como el mío. A los mexicanos y españoles nos unen más cosas de lo que había pensado, somos más parecidos me siento como en mi país y eso hace que se refleje en mi trabajo”.

¿El aficionado de cruz Azul que te ha preguntado”.

“La gente que al final peguntan casi de todo. Es normal que saquen lo de los títulos, lo entiendo, lo tengo en cuenta, no me interesa en cuanto a mi, no me efecta en el trabajo, el pasado no lo puedo mover, ni transformar, ni nada”.

-¿Cómo está el equipo en cuanto al armado de los jugadores, que te falta?.

“Tengo un equipo muy completo, la incorporación de Gabriel Peñalba, de Ángel Mena, de Martín Rodríguez, vienen a complementar, todo lo que teníamos, esos jugadores son un buen complemento, estamos teniendo un plantel muy bueno, y eso en teoría, porque eso lo debemos demostrar en la cancha en cada entrenamiento y cada partido, y sólo me faltaría un delantero, ya que se fue Jonathan Cristaldo, con lo que se ha quedado sólo Jorge Benítez y ahí necesito un jugador más”.

-¿Que te preocupa?

“Solo me puedo preocupar de lo que va a pasar en nuestro futuro inmediato y para mi eso es lo importante, no pierdo energía en pensar si se llevan 19 años sin títulos, eso no me lleva a ningún lado, lo que si me lleva toda mi energía es llevársela a mis jugadores, para que empecemos bien el año y seas bueno el resto”.

-¿Que decirle a la gente, cuando llega un técnico nuevo, y que quiere algo importante para su equipo?

“A estas alturas es difícil cortar una motivación, yo quiero que mi gente tenga esa ilusión, que esté con nosotros y que sean muy exigentes, nosotros debemos darle y mostrale a la gente muchas cosas para que crean en nosotros, queremos darle motivos a la gente para que este ilusionada pero con realidades y motivos importantes y eso será cuando empiece la temporada”.

-¿Te puedes comprometer a que no lleguen a 20 años sin título?

“No me puedo comprometer a algo que no está a mi alcance, me comprometo que lo que queremos es que verán un equipo sacrificado dentro del terreno de juego, verán un equipo que se sienta orgulloso de llevar la playera de Cruz Azul y que vamos a ser muy ambiciosos, no podemos prometer nada, el que promete un título es un error, porque no tienes la certeza de eso, yo no puedo prometer algo que no se que vaya a pasar”.

PROMETER NO VA CON MI CARÁCTER

“Eso la afición lo está entendiendo, porque sería muy fácil decir ante un micrófono que si prometo un título, pero eso no va con mi carácter, y ellos entenderían que los estoy engañando, no estoy aquí para eso, estoy para hacer un equipo mucho mejor, para que se sientan orgullosos de nosotros con algo real, no quiero fantasías, ni promesas que no tienen fundamentos”.

-¿Cuales son tus deseos personales y profesionales?

“Personales, seguir siendo féliz con mi familia aunque ahorita los tengo lejos, y no cambiar y eso sólo hacerlo para mejorar”.

-¿En el año nuevo que te gusta comer?

“Yo soy un comelón, como de todo, ahora que este año me la pasare aquí tendré que acostumbrarme a la gastronomía mexicana que sí me gusta. Normalmente comemos, pescado, algo de carne, bacalao, también el pavo que es como aquí, al final lo importante es estar rodeado de tus seres queridos”.

-¿Que le deseas a los seguidores del equipo”

“Un abrazo a toda la afición de Cruz Azul, que sueñen se ilusionen porque haremos todo lo posible para que estén orgullosos de su equipo, juntos lograremos grandes cosas”.