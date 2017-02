Un verdadero ejemplo

Jorge Ortíz de Pinedo y Erick del Castillo, son elegidos como los voceros contra cáncer de próstata en la campaña del gobierno de la CDMX Unos segundos hacen la diferencia; Ortíz de Pinedo llegó con su tanque de oxígeno y dice estar bien de salud

Los actores Jorge Ortiz de Pinedo y Erick del Castillo son voceros de la campaña de prevención de cáncer de próstata “Unos segundos hacen la deferencia”, por lo que invitan a los mexicanos a realizarse una prueba de detección, sin prejuicios ni temores, pues actualmente el proceso es muy sencillo.

En el marco del día mundial contra el cáncer, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; el secretario de Salud de la Ciudad de México, Armando Ahued, e invitados del campo de la salud, el deporte y el espectáculo ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar los detalles de la campaña.

En dicha rueda de prensa participó Jorge Ortiz de Pinedo quien, a pesar de usar un tanque de oxígeno, se mostró muy entusiasta y expresó que hace falta difundir esta campaña de prevención, la cual es muy importante para evitar el desenlace trágico de una enfermedad que se puede detener.

En México el cáncer de próstata está entre las primeras causas de muerte entre los varones de más de 40 años, anualmente cobra poco más seis mil víctimas, y en la Ciudad de México representa unas 600 defunciones al año.

Entre 70 y 80 por ciento de los pacientes buscan tratamientos en etapas muy avanzadas, según datos que se proporcionaron en la conferencia.

“Qué miedo cuando dicen cáncer de próstata, pero a diferencia del pasado, ahora solo es un piquete en el dedo lo que se necesita para la prueba de detección: Un piquetito hace la diferencia y puede evitar un problema que puede llevar a la muerte”, expresó el actor.

CUENTA SU EXPERIENCIA

Ortiz de Pinedo compartió su experiencia para destacar la relevancia de la detección, pues hace cinco años le diagnosticaron cáncer de pulmón y le practicaron una lobectomía que le ayudó a mantener la salud, consideró que sus continuos chequeos le han salvado la vida.

Después de la intervención le detectaron neumonía, y se recuperó en octubre del año pasado, recayó en noviembre y para enero fue necesario practicarle otra lobectomía, ahora en el pulmón derecho. “Por eso traigo oxígeno para ayudar a mi recuperación”, detalló.

“Gracias a que fui me estoy salvando, y gracias a esta labor se han salvado más de 150 vidas, hombres que son padres de familia que se recuperan, porque cuando un padre falta sus hijos no tienen un ejemplo”, consideró.

Compartió que hay muchas figuras del espectáculo que desean participar en la campaña y apoyar con esta causa social, entre ellos Eugenio Derbez y Héctor Bonilla.

A su vez, Eric del Castillo consideró que es indispensable detectar a tiempo los padecimientos de la población, lo cual se ha logrado a través de la campaña “Unos segundos hacen la diferencia”.

“Han sabido ‘cacarear el huevo’, yo en lo personal me siento feliz y contento porque esta campaña ha salvado vidas, es un sueño que empezó hace cuatro años y ya ve resultados el día de hoy. Es un orgullo ser parte de un proyecto líder en América Latina”, externó el primer actor.

“Yo padecí cáncer, es más, no sé si todavía lo tengo, pero no le temo. Afortunadamente lo detectaron a tiempo y lo superé, estoy vigente con los antígenos prostáticos y me siento muy bien, por eso quiero invitar a todos los ‘machines’ que les da miedo la exploración a que comprueben la facilidad del proceso de detección”.

A la conferencia también asistieron el compositor Jorge Avendaño, El Mago Frank, el cantante Alberto Ángel “El Cuervo”, los actores Gerardo Quiroz, José Alonso, Ariel López Padilla. (Notimex)